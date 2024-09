Switch Ethernet 8 porte di TP-Link in offerta a 19,99€ (Amazon)

Una soluzione ideale per l’ufficio, specie quando si tratta di gestire una piccola rete interna, è questo switch ethernet da 8 porte di TP-Link che oggi puoi acquistare in offerta a tempo su Amazon a soli 19,99 euro. Un prezzo da non perdere per un prodotto versatile, veloce e dal funzionamento silenzioso.

Switch Ethernet 8 porte TP-Link: plug and play e silenzioso

TP-Link LS108G ti permette quindi di collegare diversi dispositivi di rete in modo rapido e semplice, grazie alla funzionalità Plug and Play, che elimina la necessità di configurazioni complesse. Le sue 8 porte RJ45 supportano velocità fino a 1000 Mbps e includono auto MDI/MDIX per una connessione automatica e intelligente.

L’architettura non bloccante dello switch garantisce un trasferimento dati rapido e affidabile, ottimizzando le prestazioni della rete, mentre la tecnologia Green Ethernet permette di risparmiare energia, rendendo il dispositivo efficiente dal punto di vista energetico.

Il design senza ventola permette al dispositivo di operare in modo silenzioso, così da risultare perfetto per ambienti che richiedono tranquillità, come uffici, aule studio o biblioteche. Inoltre, la sua robusta struttura in metallo lo rende adatto anche per ambienti industriali. Infine, il supporto QoS 802.1p/DSCP permette di gestire e assegnare priorità al traffico di rete per ottimizzare l’efficienza, soprattutto nelle attività più critiche.

Un prodotto robusto, silenzioso ed efficiente per gestire in maniera facile e veloce più connessioni alla stessa rete: acquistalo in offerta a soli 19,99 euro.