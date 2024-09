Iliad lancia la fibra super veloce con Wi-Fi 7 a partire da 21,99€/mese

Fibra ottica FTTH super veloce: Iliad offre una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home), con velocità fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte dalla tecnologia EPON. In altre zone, coperte da GPON, la velocità può arrivare fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.

Router iliadbox con Wi-Fi 7 incluso: L’offerta include l’innovativo router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, fornito in comodato d’uso gratuito. Questa nuova generazione di Wi-Fi offre connessioni ancora più stabili e rapide, ideali per chi utilizza più dispositivi contemporaneamente, guarda contenuti in streaming, gioca online o lavora da casa.

Chiamate illimitate verso l’Italia e 60 destinazioni internazionali: Oltre alla connessione internet, Iliad include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e in oltre 60 destinazioni internazionali, rendendo l’offerta completa e conveniente per chi cerca sia una connessione stabile che una soluzione per le chiamate internazionali.

App iliadbox Connect: Per una gestione completa e intuitiva della rete domestica, gli utenti possono usufruire dell’app iliadbox Connect, che consente di monitorare e configurare la connessione, rendendo più facile ottimizzare le prestazioni della rete domestica.

Offerta per utenti Iliad mobile

I clienti Iliad mobile che già usufruiscono di offerte con canoni mensili a partire da 9,99€ possono attivare la fibra a 21,99€/mese, anziché 25,99€. Questo sconto rimane fisso per tutta la durata del contratto, senza rincari o costi nascosti.

Wi-Fi 7: la nuova frontiera del wireless

Il router iliadbox con Wi-Fi 7 è un grande passo avanti nella tecnologia di trasmissione wireless. Questa nuova generazione di Wi-Fi garantisce una maggiore capacità di banda, minore latenza e una migliore gestione dei dispositivi connessi, anche quando la rete è molto trafficata. È la soluzione perfetta per famiglie o ambienti lavorativi con esigenze elevate di connessione simultanea.

Installazione e gestione semplice

Iliad si occupa di tutto il processo di installazione, inviando un tecnico direttamente a casa per configurare l’iliadbox. Inoltre, il router è progettato con una funzione di risparmio energetico e un pulsante ON/OFF per spegnerlo senza doverlo scollegare fisicamente dalla presa. Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.