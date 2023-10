Awareness: guarda il film di fantascienza in streaming

Appena uscito, Awareness è già in testa alla classifica dei film più visti sul servizio: lo puoi guardare in streaming gratis su Prime Video se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. Una pellicola che rientra a pieno titolo nel genere fantascientifico, carica di suspense e di adrenalina.

Guarda subito in streaming il film Awareness

Non anticipiamo molto sulla trama, per non rischiare di inciampare in fastidiosi spoiler e rovinare la sorpresa. Ci limitiamo a proporre qui sotto, per chi la vuol leggere, la sinossi condivisa dalla piattaforma. C’è anche il trailer ufficiale in italiano.

Ian è un adolescente che vive con il padre ai margini della società. Sopravvivono realizzando piccole truffe grazie alla capacità di Ian di proiettare illusioni visive nella mente degli altri. Dopo aver rivelato, senza volere, i suoi poteri in pubblico, un’agenzia segreta inizia a dargli la caccia. Mentre cerca di fuggire, Ian scopre di non essere l’unico e che la sua vita è stata una menzogna.

Alla regia c’è Daniel Benmayor (già al lavoro su Tracers e Xtremo), mentre fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Carlos Scholz, María Pedraza, Pedro Alonso, Enzo Calleja, Victor Cerezuela, Kaloyan Kala Chavdarov e Carlos Cortés Ciudad. La produzione è di Amazon Studios. La durata della pellicola è pari a 1 ora e 53 minuti. Le recensioni circa 200 recensioni pubblicate fin qui su IMDb attribuiscono un voto medio pari a 5,0/10 stelle.

È possibile vedere il film in streaming gratis su Prime video con un abbonamento Prime attivo. Se ancora non lo hai fatto, puoi iniziare subito la prova di 30 giorni senza spese e beneficiare di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione. È lo stesso che permette di ottenere spedizioni immediate e a costo zero su migliaia di offerte proposte dall’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.