Un blackout ha messo fuori uso AWS (risolto)

Un problema legato all'improvvisa e inattesa interruzione nella fornitura di energia ha impattato sull'attività di alcuni server presenti nell'infrastruttura di Amazon Web Services localizzati sulla costa orientale degli Stati Uniti. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, l'anomalia è stata risolta dal gruppo.

AWS responsabile del down di Epic e Slack

I disagi sono stati avvertiti dagli utenti connessi ai servizi di Epic Games, Slack e Hulu, temporaneamente offline o comunque difficili da raggiungere. Il colosso del cloud fa ora sapere che tutto è tornato a funzionare come sempre. Riportiamo di seguito in forma tradotta la breve dichiarazione affidata alle pagine di Reuters.

Il problema è stato risolto e il servizio è normalmente attivo.

Si tratta del secondo blackout per l'infrastruttura di Amazon Web Services in un paio di settimane, dopo quello che in data 7 dicembre ha interessato i data center situati nella Virginia impattando sulla fruizione di piattaforme come Netflix e Disney+.