Epic Games Store down (22 dicembre): cosa succede?

Problemi in corso per i servizi online gestiti da Epic Games: le piattaforme e le funzionalità del gruppo sono giù oppure risultano raggiungibili a fatica, proprio nei giorni in cui lo Store offre una carrellata di giochi gratuiti in vista del Natale.

Epic Games in panne: le cause del down

La conferma della situazione di difficoltà giunge direttamente dall'account Twitter del gruppo, come si può leggere di seguito nel post relativo al down, con la promessa di condividere aggiornamenti in merito alla situazione non appena disponibili.

Le interruzioni di servizi Internet stanno al momento impattando su Epic Games Store, interessando i login, il catalogo, gli acquisti ecc. Stiamo monitorando la situazione e vi aggiorneremo non appena il problema sarà risolto.

Internet services outages are currently impacting the Epic Games Store, affecting logins, library, purchases, etc. We are monitoring the situation and we will update you when the issue is resolved. — Epic Games Store (@EpicGames) December 22, 2021

La conferma del problema giunge anche dai feedback del sempre puntuale Downdetector, come si può osservare nel grafico allegato qui sotto.

Il gioco gratis proposto oggi da Epic Games Store è Second Extinction, uno sparatutto in prima persona caratterizzato da modalità multiplayer cooperative e ambientazione a metà strada tra la preistoria e un futuro distopico.

Le pagine dello store online non risultano accessibili o vengono mostrate con grande fatica e in notevole ritardo, rimanendo in fase di loading per diverso tempo (come visibile nello screenshot qui sopra). Talvolta ci si trova di fronte al più classico dei messaggi d'errore: Oh ho, qualcosa è andato storto .

La responsabilità sembra poter essere attribuita all'infrastruttura cloud gestita da Amazon Web Services, con il problema che impatta anche su Slack, Imgur e altri servizi.

… articolo in aggiornamento