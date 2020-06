Solo pochi giorni dopo aver annunciato Honeycode, da AWS ecco un’ennesima novità indirizzata al mondo degli sviluppatori: CodeGuru è un servizio attraverso il quale è possibile delegare l’analisi del codice scritto a un sistema automatizzato e basato sul machine learning, così da individuare eventuali criticità e ottenere suggerimenti sulle modifiche da apportare.

Ciò che promette Amazon è un consistente risparmio in termini di risorse, denaro e soprattutto tempo. I modelli impiegati sono stati istruiti sia sulla base dell’esperienza acquisita con le migliaia di progetti realizzati internamente dal gruppo sia su oltre 10.000 caricati su GitHub.

Amazon CodeGuru è un servizio di machine learning per l’analisi automatizzata dei codici e i suggerimenti sulle prestazioni delle applicazioni. Aiuta a individuare le righe di codice più dispendiose che compromettono le prestazioni dell’applicazione e che richiederebbero intere nottate per la correzione. Inoltre, offre consigli specifici per correggere o migliorare il codice.

Reviewer si occupa di analizzare il codice e fornire suggerimenti, mentre Profiler cerca modi per ottimizzare le prestazioni delle app identificando le righe che comportano un uso eccessivo delle risorse: dalla creazione di oggetti dispendiosi alle deserializzazioni costose, fino utilizzo di librerie inefficienti e all’eccesso di registrazioni di log.

CodeGuru si basa su machine learning, best practice e le informazioni apprese in seguito a milioni di analisi dei codice e al profiling di migliaia di applicazioni su progetti open source e internamente in Amazon. Grazie a CodeGuru, puoi individuare e risolvere i problemi del codice come le perdite di risorse, potenziali race condition di concorrenza e cicli di CPU sprecati.