AWS e Google Cloud insieme per evitare interruzioni

Google Cloud e Amazon Web Services hanno annunciato l’avvio di una collaborazione che permetterà ai rispettivi clienti di sfruttare soluzioni multicloud e passare da un provider all’altro in pochi minuti. Le tecnologie Cross-Cloud Interconnect di Google e AWS Interconnect – multicloud offriranno inoltre una protezione in caso di interruzione dei servizi, come avvenuto con AWS e Microsoft Azure.

Collegamento tra AWS e Google Cloud

Grazie alla collaborazione tra Google Cloud e AWS, i clienti potranno utilizzare una soluzione di connettività cross-cloud on-demand, privata e sicura. Sarà possibile creare applicazioni che sfruttano entrambi i servizi cloud. L’interoperabilità verrà garantita dalle tecnologie Cross-Cloud Interconnect e Interconnect – multicloud.

Per usare più provider cloud sono necessarie configurazioni manuali di complessi componenti di rete, tra cui connessioni fisiche e apparecchiature. Ciò richiede tempi di consegna lunghi (settimane o mesi) e il coordinamento con diversi team interni ed esterni. La nuova soluzione di connettività multicloud elimina la gestione dell’infrastruttura fisica e consente il collegamento tra AWS e Google Cloud in pochi minuti tramite console o API.

I clienti possono scegliere la larghezza di banda necessaria (da 1 a 100 Gbps) e sfruttare la ridondanza delle apparecchiature di rete. Quest’ultima caratteristica è molto importante. In caso di interruzione dei servizi di Google Cloud è possibile passare rapidamente a quelli di AWS e viceversa.

La soluzione integrata prevede anche un sistema di monitoraggio proattivo che rileva i guasti prima che i clienti ne subiscano le conseguenze. Si basa su una manutenzione coordinata per evitare sovrapposizioni che potrebbero influire sulla disponibilità del servizio end-to-end e semplifica le operazioni di supporto per affrontare potenziali problemi per conto dei clienti.

AWS sottolinea che Google Cloud è il primo partner. Entro il 2026 verrà aggiunto il supporto per Microsoft Azure. Queste collaborazioni potrebbero essere apprezzate dalle varie autorità che indagano sull’assenza di interoperabilità. La Commissione europea valuterà se i servizi cloud dovranno essere soggetti al Digital Marketes Act.