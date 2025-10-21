 Amazon spiega il motivo del down di AWS
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Amazon spiega il motivo del down di AWS

Il down di Amazon Web Services (e quindi di migliaia di siti nel mondo) è stato causato da un problema con la risoluzione DNS degli endpoint DynamoDB.
Amazon spiega il motivo del down di AWS
Informatica Cloud & Hosting
Il down di Amazon Web Services (e quindi di migliaia di siti nel mondo) è stato causato da un problema con la risoluzione DNS degli endpoint DynamoDB.
Google AI Studio

A partire dalle ore 23:49 del 19 ottobre (le 8:49 del 20 ottobre in Italia), molti siti e servizi online sono finiti improvvisamente offline. La causa comune è stata il malfunzionamento dell’infrastruttura cloud di Amazon Web Services, in particolare i server della regione US-EAST-1 (N.Virginia). L’azienda di Seattle ha pubblicato ieri sera un aggiornamento per spiegare il motivo del down.

Problemi di risoluzione DNS

L’infrastruttura cloud di AWS viene utilizzata da migliaia di siti nel mondo. A causa del down, milioni di utenti non hanno potuto utilizzare servizi e giochi offerti da numerose aziende, tra cui Canva, Perplexity, Fortnite, Roblox, Zoom, Signal, Snapchat e Apple Music. Ovviamente sono rimasti offline tutti i servizi di Amazon, tra cui la piattaforma di e-commerce, Alexa e Ring. Elon Musk ha approfittato dell’occasione per evidenziare che X non usa AWS.

Come si può leggere nella dashboard, che mostra l’intera cronologia degli eventi, il problema ha comportato un aumento degli errori e della latenza di 142 servizi AWS. I clienti non hanno inoltre potuto inviare o aggiornare le segnalazioni al supporto tecnico. Alle ore 12:26 (le 9:26 in Italia) è stata individuata la causa nella risoluzione DNS degli endpoint del servizio DynamoDB.

Il malfunzionamento è stato risolto alle ore 3:35 (le 12:35 in Italia), ma il ripristino completo dei servizi AWS è avvenuto alle ore 15:01 (le 00:01 del 21 ottobre in Italia), ovvero circa 15 ore dopo. Per velocizzare il ripristino sono state implementate alcune misure, come il rallentamento del lancio di nuove istanze EC2 per evitare un sovraccarico dell’infrastruttura.

La risoluzione DNS è il sistema che converte un indirizzo web (URL) in un indirizzo IP. Se ciò non avviene, il sito o servizio diventa irraggiungibile. Quando accaduto dimostra ancora una volta la debolezza dell’infrastruttura Internet e la dipendenza dai tre principali provider cloud (AWS, Microsoft e Google). In caso di un problema tecnico crolla tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Amazon

Pubblicato il 21 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno

Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno
Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis

Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis
Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro

Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro
Con IONOS uno dei migliori hosting WordPress è gratis per un anno

Con IONOS uno dei migliori hosting WordPress è gratis per un anno
Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno

Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno
Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis

Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis
Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro

Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro
Con IONOS uno dei migliori hosting WordPress è gratis per un anno

Con IONOS uno dei migliori hosting WordPress è gratis per un anno
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 ott 2025
Link copiato negli appunti