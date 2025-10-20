Down molti servizi: Amazon, Canva, Signal, Snapchat e altri

Non sappiamo cosa stia accadendo, ma molti servizi online risultano irraggiungibili o non funzionano come dovrebbero: il down interessa piattaforme come Amazon e Canva, l’infrastruttura di AWS, giochi come Clash Royale e Clash of Clans, Snapchat, l’assistente virtuale Alexa e l’intelligenza artificiale di Perplexity. Questa la situazione attuale mostrata dal portale Downdetector.
Tutti i down del 20 ottobre 2025
L’elenco è davvero lungo e include le piattaforme più disparate. Qui un elenco parziale, stando alle informazioni disponibili nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo.
- Amazon;
- Canva;
- Peplexity;
- Zoom;
- AWS;
- Coinbase;
- Atlassian;
- Agenzia delle Entrate;
- My Fitness Pal;
- Ring;
- Life360;
- Tidal;
- Alexa;
- Signal;
- Snapchat;
- Epic Games Store;
- Fortnite;
- PlayStation Network;
- Roblox;
- Brawl Stars;
- Clash Royale;
- Clash of Clans.
La natura generalizzata del problema e il suo impatto esteso fanno pensare a un qualche malfunzionamento che interessa l’infrastruttura internet. Non abbiamo però informazioni ufficiali in merito.
Prendiamo ad esempio Canva: lo screenshot qui sotto mostra la homepage del servizio.
Lo stesso vale per Perplexity: l’AI è fuori uso.
Questo è invece il messaggi di errore che compare provando a connettersi a Epic Games Store.
Per quanto riguarda Amazon, i problemi sembrano essere estesi a livello globale. Lo testimoniano i post accompagnati dall’hashtag #amazondown condivisi sui social.
Potremmo andare avanti così per quasi tutti i servizi elencati. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo, non appena disponibili.
Aggiornamento (20 ottobre 2025, 10:17)
Il down prosegue per Canva, Perplexity e molte altre piattaforme. Sembrano invece in ripresa i giochi (Clash Royale ecc.), non sappiamo in base a quale dinamica.
… in aggiornamento