Down molti servizi: Amazon, Canva, Signal, Snapchat e altri

Non sappiamo cosa stia accadendo, ma molti servizi online risultano irraggiungibili o non funzionano come dovrebbero: il down interessa piattaforme come Amazon e Canva, l’infrastruttura di AWS, giochi come Clash Royale e Clash of Clans, Snapchat, l’assistente virtuale Alexa e l’intelligenza artificiale di Perplexity. Questa la situazione attuale mostrata dal portale Downdetector.

Tutti i down del 20 ottobre 2025

L’elenco è davvero lungo e include le piattaforme più disparate. Qui un elenco parziale, stando alle informazioni disponibili nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo.

Amazon;

Canva;

Peplexity;

Zoom;

AWS;

Coinbase;

Atlassian;

Agenzia delle Entrate;

My Fitness Pal;

Ring;

Life360;

Tidal;

Alexa;

Signal;

Snapchat;

Epic Games Store;

Fortnite;

PlayStation Network;

Roblox;

Brawl Stars;

Clash Royale;

Clash of Clans.

La natura generalizzata del problema e il suo impatto esteso fanno pensare a un qualche malfunzionamento che interessa l’infrastruttura internet. Non abbiamo però informazioni ufficiali in merito.

Prendiamo ad esempio Canva: lo screenshot qui sotto mostra la homepage del servizio.

Lo stesso vale per Perplexity: l’AI è fuori uso.

Questo è invece il messaggi di errore che compare provando a connettersi a Epic Games Store.

Per quanto riguarda Amazon, i problemi sembrano essere estesi a livello globale. Lo testimoniano i post accompagnati dall’hashtag #amazondown condivisi sui social.

Potremmo andare avanti così per quasi tutti i servizi elencati. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo, non appena disponibili.

Aggiornamento (20 ottobre 2025, 10:17)

Il down prosegue per Canva, Perplexity e molte altre piattaforme. Sembrano invece in ripresa i giochi (Clash Royale ecc.), non sappiamo in base a quale dinamica.

… in aggiornamento