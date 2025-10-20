 Down molti servizi: Amazon, Canva, Signal, Snapchat e altri
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Down molti servizi: Amazon, Canva, Signal, Snapchat e altri

Problemi per molte piattaforme online, da Canva ad Amazon: tutti gli aggiornamenti disponibili sul down generalizzato di questa mattina.
Down molti servizi: Amazon, Canva, Signal, Snapchat e altri
Informatica App e Software
Problemi per molte piattaforme online, da Canva ad Amazon: tutti gli aggiornamenti disponibili sul down generalizzato di questa mattina.
Google AI Studio

Non sappiamo cosa stia accadendo, ma molti servizi online risultano irraggiungibili o non funzionano come dovrebbero: il down interessa piattaforme come Amazon e Canva, l’infrastruttura di AWS, giochi come Clash Royale e Clash of Clans, Snapchat, l’assistente virtuale Alexa e l’intelligenza artificiale di Perplexity. Questa la situazione attuale mostrata dal portale Downdetector.

I problemi ai servizi online segnalati su Downdetector

Tutti i down del 20 ottobre 2025

L’elenco è davvero lungo e include le piattaforme più disparate. Qui un elenco parziale, stando alle informazioni disponibili nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo.

  • Amazon;
  • Canva;
  • Peplexity;
  • Zoom;
  • AWS;
  • Coinbase;
  • Atlassian;
  • Agenzia delle Entrate;
  • My Fitness Pal;
  • Ring;
  • Life360;
  • Tidal;
  • Alexa;
  • Signal;
  • Snapchat;
  • Epic Games Store;
  • Fortnite;
  • PlayStation Network;
  • Roblox;
  • Brawl Stars;
  • Clash Royale;
  • Clash of Clans.

La natura generalizzata del problema e il suo impatto esteso fanno pensare a un qualche malfunzionamento che interessa l’infrastruttura internet. Non abbiamo però informazioni ufficiali in merito.

Prendiamo ad esempio Canva: lo screenshot qui sotto mostra la homepage del servizio.

Il down di Canva del 20 ottobre 2025

Lo stesso vale per Perplexity: l’AI è fuori uso.

Il down di Perplexity del 20 ottobre 2025

Questo è invece il messaggi di errore che compare provando a connettersi a Epic Games Store.

Il down di Epic Games Store del 20 ottobre 2025

Per quanto riguarda Amazon, i problemi sembrano essere estesi a livello globale. Lo testimoniano i post accompagnati dall’hashtag #amazondown condivisi sui social.

Potremmo andare avanti così per quasi tutti i servizi elencati. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo, non appena disponibili.

Aggiornamento (20 ottobre 2025, 10:17)

Il down prosegue per Canva, Perplexity e molte altre piattaforme. Sembrano invece in ripresa i giochi (Clash Royale ecc.), non sappiamo in base a quale dinamica.

… in aggiornamento

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 20 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tor Browser rimuove tutte le funzioni AI di Firefox, perché?

Tor Browser rimuove tutte le funzioni AI di Firefox, perché?
Elon Musk ha aperto il mercato dei nomi utente su X

Elon Musk ha aperto il mercato dei nomi utente su X
GIMP annuncia il pacchetto ufficiale Snap

GIMP annuncia il pacchetto ufficiale Snap
WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti

WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti
Tor Browser rimuove tutte le funzioni AI di Firefox, perché?

Tor Browser rimuove tutte le funzioni AI di Firefox, perché?
Elon Musk ha aperto il mercato dei nomi utente su X

Elon Musk ha aperto il mercato dei nomi utente su X
GIMP annuncia il pacchetto ufficiale Snap

GIMP annuncia il pacchetto ufficiale Snap
WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti

WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
20 ott 2025
Link copiato negli appunti