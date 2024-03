AXA: polizze viaggio a partire da soli 3,63 euro

Hai sempre desiderato avere un’assicurazione viaggio sicura ed economica? Oggi parliamo di AXA, una soluzione ottimale per tutti coloro che adorano viaggiare in sicurezza. Non vedi l’ora di partire e hai già intenzione di programmare il tuo prossimo viaggio? AXA ti offre 3 diversi livelli di copertura: Protezione Base, Protezione Media e Schermo Totale. Inoltre, con AXA non mancano soluzioni dedicate a coloro che viaggiano per studio e a chi ama la montagna.

Le proposte assicurative che leggi giornalmente sono talmente tante che non sai quale scegliere? Con AXA non devi più preoccuparti di niente. Con l’assicurazione viaggio AXA, infatti, puoi usufruire di un’assistenza completa ovunque durante tutte le fasi del tuo viaggio. Per te copertura illimitata delle spese mediche, assistenza medica 24 ore su 24, rimborso per l’annullamento del tuo viaggio, rimpatrio sanitario, bagaglio e tanto altro.

Con Axa puoi avere un’assicurazione viaggio singolo (Schermo totale) a partire da 5,67 € per soggiorni fino a 100 giorni! Che aspetti? Accedi alla pagina web dedicata per fare un preventivo.

AXA Assicurazione: viaggia in sicurezza

Trova la soluzione giusta per il tuo viaggio grazie ad una gamma completa di polizze assicurative viaggi estero con la garanzia del marchio assicurativo numero uno al mondo. Ad esempio, la protezione base è disponibile da soli 3,63 euro e rappresenta la soluzione perfetta di Assistenza Sanitaria per viaggi brevi in Europa.

In alternativa, la protezione media, da soli 4,36 euro per viaggi fino a 100 giorni, include rimborso spese mediche fino a 500 mila euro, assistenza sanitaria completa, assicurazione bagaglio fino a 750 euro e assistenza sanitaria a parenti rimasti a casa. Per una soluzione più completa viene invece messa a tua disposizione la protezione schermo totale, da soli 5,67 euro per soggiorni fino a 100 giorni, include copertura illimitata spese mediche, assistenza sanitaria in viaggio, assicurazione bagaglio fino a 100 euro, assistenza sanitaria a parenti rimasti a casa, responsabilità civile verso terzi fino a 150 mila euro e infortuni di viaggio e/o volo fino a 100 mila euro.