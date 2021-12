Pos Axerve: solo un canone mensile, 0 commissioni

Il Pos Axerve offre una interessante soluzione di pagamento che accompagna l'utente in tutte le situazioni nelle quali può venirsi a trovare quotidianamente. Grazie alla connettività 4G e Wifi.

Sarà così possibile beneficiare di una tariffa senza sorprese per gestire la propria impresa con la massima serenità.

Il POS che viene dato in gestione include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell'operatore con la migliore copertura della zona in cui ci si trova. Non vengono addebitati costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile.

Gli importi transati con il POS arrivano su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all'incasso. Non serve aprire un conto corrente dedicato. Immediatezza e comodità in un unico servizio.

Scopriamo altre caratteristiche dell'offerta relativa al Pos Axerve.

Pos Axerve come funziona

Axerve dà l'opportunità di dare un tocco di stile al proprio business con il POS Android™ PAX A910 dal design moderno ed elegante.

Ecco qualche caratteristica tecnica del POS Axerve:

Dimensioni: L 17,5 * P 8,2 * H 6,2 cm

Peso: 410 grammi

Connettività: Wifi + 4G (SIM inclusa)

Stampa dello scontrino

Sistema operativo Android

Con l'offerta EASY a canone si pagherà solamente un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Il canone è comprensivo del noleggio POS. È prevista un’imposta di bollo per l'attivazione del servizio di 16 €.

Per quanto concerne i costi:

CANONE MENSILE: 17 € + IVA (Se con il POS si incasseranno fino a 10.000 euro all’anno)

CANONE MENSILE: 22 € + IVA (Se con il POS si incasseranno fino a 30.000 euro all'anno)

Per il resto, su oltre i 30.000 € di transato viene aggiunto un costo di commissione dell’1,5% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 €, da sommare al canone mensile di 22 € + IVA.

Pos Axerve vantaggi

L'offerta di Axerve rientnra nel bonus fiscale dal 30% al 100%.

Inoltre, offre una dashboard online per avere sempre tutto sotto controllo. L'interfaccia intuitiva e semplice da navigare consente all'utente di avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS.

Ecco alcune cose che è possibile fare con il POS Axerve:

Monitorare le tue transazioni con il POS Gestire i pagamenti Visualizzare e scaricare le fatture Possibilità di integrazione con più prodotti Axerve

In generale, Axerve riserva a quanti entrano nei suoi servizi un supporto proattivo, dedicato e capace di guidare il cliente nella scelta delle migliori soluzioni per la sua attività in Italia e all’estero.

Il sistema Payment Orchestra™ fornisce un servizio proattivo e dedicato in grado di collegare esercenti e piattaforme di pagamento globali.