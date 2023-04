Axerve, con POS Easy non paghi il canone per due mesi: ecco come

Se scegli POS Easy Axerve non paghi il canone per due mesi. Si tratta della soluzione ideale se sei un libero professionista, un imprenditore oppure titolare di un esercizio commerciale.

Con il dispositivo puoi incassare pagamenti digitali tramite varie carte e wallet digitali. Con questa soluzione, inoltre, non pagherai la commissione su ogni transazione.

Puoi scegliere tra due tipologie di noleggio:

17 euro + IVA al mese di canone se i tuoi incassi non superano i 10.000 euro all’anno;

se i tuoi incassi non superano i 10.000 euro all’anno; 22 euro + IVA al mese se i tuoi incassi annuali arrivano a 30.000 euro.

A questi due costi devi aggiungere quello inerente all’imposta di bollo, che è di 16 euro una tantum.

Potresti anche optare per la soluzione a commissioni, acquistando il POS a 100 euro + IVA. La commissione che verrà applicata su ogni transazione è pari all’1%. È prevista anche in questo caso l’imposta di bollo di 16 euro.

Questa soluzione è utile per chi gestisce un’attività commerciale stagionale, dove i periodi di inattività sono piuttosto lunghi.

Con POS Easy Axerve non paghi il canone per due mesi: ecco come

Se la tua attività è continuativa, allora ti conviene scegliere la soluzione a canone mensile. Come detto in precedenza, è in atto una promo con cui non paghi il canone per due mesi.

Per aderire devi soltanto inserire il codice EASYX2 al momento della richiesta nella pagina ufficiale di Axerve.

Per quanto riguarda il terminale, si tratta di un POS Android PAX A910 di ultimissima generazione, gestito dal sistema operativo Android.

Questo POS possiede connettività 4G e Wi-Fi, consente di accettare pagamenti tramite wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, offre la stampa dello scontrino e possiede un luminosissimo display touchscreen a colori.

Cliccando sul link sottostante puoi iniziare la procedura di richiesta del POS:

Con la dashboard myStore riceverai gli aggiornamenti in tempo reale sui tuoi incassi delle varie transazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.