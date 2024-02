Axerve, con POS Easy per te 50% di cashback sulle commissioni

Vuoi gestire i pagamenti dei tuoi clienti eliminando i costi fissi legati al POS? Con Axerve le soluzioni messe a disposizione sono davvero tante. Tra queste non possiamo non parlare dell’ottimo rapporto qualità/prezzo offerto dal terminale POS Easy a commissioni. Questa soluzione pensata per te da Axerve ti consente di avere il 50% di cashback sulle commissioni. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perchè tantissimi utenti hanno già deciso di procedere con l’acquisto di questo dispositivo per gestire al meglio i pagamenti dei clienti.

Se sei a capo di un’attività commerciale e oggi il tuo obiettivo è quello di avere a portata di mano un terminale economico ma, al tempo stesso, anche semplice da utilizzare, non puoi non affidarti ad Axerve. Grazie a questa speciale promozione, puoi far crescere il tuo business con il cashback visto che Axerve ti rimborsa il 50% delle commissioni relative alle transazioni.

Nello specifico, con l’offerta POS Easy a commissioni hai commissioni fisse all’1%. Non ti resta che richiederlo entro il 30/05/2024 per ottenere il rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%. L’imposta di bollo prevista per l’attivazione del servizio è di soli 16 euro.

Axerve: un solo dispositivo, tanti vantaggi

Come anticipato, Axerve punta a semplificare la gestione dei pagamenti degli utenti offrendo soluzioni studiate nei minimi dettagli. L’offerta di cui parliamo è stata pensata per semplificare la gestione della tua attività: che aspetti?

Richiedi oggi POS Easy per poter iniziare ad usufruire di tutti i servizi inclusi:

Accredito su qualsiasi conto corrente;

SIM 4G con traffico dati incluso;

Assistenza tecnica 7 giorni su 7;

Nessun vincolo di permanenza.

Dai più stile al tuo business con il POS Android PAX A920 Pro dal design moderno ed elegante e ottiemi il 50% di cashback sulle commissioni!