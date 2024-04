Axerve POS Easy: commissioni ridotte del 50% fino al 30 maggio

Risparmia ora suoi tuoi incassi con l’ultima promo di Axerve POS Easy: il piano a commissioni offre infatti un cashback di ben il 50% se lo richiedi entro il 30 maggio. Approfittane ora e dotati di un dispositivo pratico, funzionale e coadiuvato da un servizio che ti permette di gestire la tua attività in maniera immediata e semplice.

Axerve POS Easy: 50% di sconto su tutte le commissioni di incasso

Axerve POS Easy a commissioni è una soluzione di pagamento che offre tecnologia all’avanguardia, massima praticità e sicurezza. Ti fornisce un terminale Android PAX A920 Pro dotato di un display touchscreen a colori, GPS, connettività 4G, SIM integrata e sistema operativo Android. Caratteristiche che lo rendono un dispositivo di pagamento altamente funzionale e facile da usare: la SIM inclusa si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi, in modo da garantire sempre che il servizio sia operativo. Non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel piano.

Il costo base delle commissioni è dell’1%, senza alcun canone periodico da pagare. Grazie all’ultima promo, con cui puoi ottenere il 50% di cashback, puoi ovviamente abbassarle ulteriormente, con un gran risparmio per ogni incasso..

Axerve POS Easy ti offre anche una serie di servizi aggiuntivi per aiutare a gestire il tuo business. Con la dashboard myStore puoi monitorare le tue transazioni, gestire i pagamenti e visualizzare e scaricare le fatture. Inoltre, Axerve accredita il transato POS su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso.

Richiedi ora POS Easy e approfitta dell’offerta, per ottenere un dispositivo e un servizio che agevolano al massimo al gestione degli incassi giornaliera del tuo negozio. Non lasciarti scappare la promo!