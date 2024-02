Axerve POS Easy: paga solo il canone e goditi pagamenti senza commissioni

Se hai un’azienda, è in corso un’offerta che potrebbe interessarti: fino al 30 maggio 2024, Axerve ti consente di tagliare i costi sulle transazioni con il suo dispositivo POS Easy. Si tratta di un cashback del 50% su tutte le commissioni.

Questa vantaggiosa promo è soltanto per i nuovi clienti che attivano l’offerta entro quella data. Il rimborso delle commissioni avverrà tramite bonifico mensile posticipato.

POS Easy di Axerve: senza canone e con rimborso delle commissioni

Quali sono le funzionalità del terminale POS Easy di Axerve? In primis di consente di accettare pagamenti con carta su circuiti nazionali e internazionali pagando soltanto una commissione fissa dell’1% sulle transazioni. In più, non dovrai pagare alcun canone annuale e non ci sono vincoli contrattuali.

Per quanto riguarda il dispositivo, è il modello PAX A920 Pro con sistema operativo Android, dal design moderno ed elegante e con dimensioni compatte e peso leggero. Costa soltanto 100 euro, un prezzo assai modesto per un dispositivo di ultima generazione. Per l’attivazione, dovrai pagare l’imposta di bollo, che è pari a 16 euro.

Oltre alla connettività Wi-Fi, è presente quella dati 4G tramite la SIM. Quindi, potrai accettare pagamenti anche in mobilità. Tutte le transazioni effettuate potrai monitorarle attraverso la dashboard myStore.

E le ricevute? Potrai stamparle direttamente dal terminale in doppia copia oppure inviarle telematicamente al cliente sul suo indirizzo email.

Parlando di carte di pagamento, il dispositivo accetta carte Visa, MasterCard e Pago Bancomat, ma anche quelli tramite i wallet digitali più diffusi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto e acquistare subito il dispositivo. Fatto questo, potrai ricevere subito il cashback del 50% su tutte le commissioni. È un’opportunità da non perdere: non lasciartela sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.