Axerve POS Easy: ricevi il 50% di cashback sulle commissioni

Offerta POS Easy a commissioni

POS Easy a Commissioni di Axerve presenta una soluzione senza canone fisso, con solo una commissione del 1% sulle transazioni effettuate con il POS. In più per i nuovi clienti, fino al il 30/05/2024 POS Easy offre un rimborso del 50% sulle commissioni.

Il Terminale PAX A920 Pro

Al centro di questa offerta c’è il terminale PAX A920 Pro, che si distingue per il suo design moderno ed elegante. È dotato di un display touchscreen a colori, connettività Wi-Fi e 4G, sistema operativo Android, e stampa integrata per gli scontrini. Questo dispositivo rappresenta una soluzione completa per qualsiasi tipo di attività commerciale. Il terminale POS è in vendita al costo di €100. Inoltre è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €.

Servizi inclusi e vantaggi

L’offerta POS Easy a Commissioni include una serie di servizi che semplificano la gestione quotidiana del business:

Accettazione pagamenti : Pagamenti accettati sui principali circuiti nazionali e internazionali, inclusi i wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

: Pagamenti accettati sui principali circuiti nazionali e internazionali, inclusi i wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. SIM Multioperatore : Connessione automatica all’operatore con la migliore copertura nella zona, con traffico dati incluso.

: Connessione automatica all’operatore con la migliore copertura nella zona, con traffico dati incluso. Accredito transazioni : Rapido accredito su qualsiasi conto corrente, senza la necessità di aprire un conto dedicato.

: Rapido accredito su qualsiasi conto corrente, senza la necessità di aprire un conto dedicato. Dashboard myStore : Per un controllo completo e in tempo reale di tutte le transazioni effettuate tramite il POS.

: Per un controllo completo e in tempo reale di tutte le transazioni effettuate tramite il POS. Assistenza tecnica: Supporto tecnico disponibile 7 giorni su 7, assicurando una gestione efficiente di qualsiasi problema.

Nessun vincolo di permanenza

Axerve offre anche flessibilità. Il POS Easy a Commissioni viene fornito senza vincoli di permanenza, permettendo agli esercenti la libertà di scegliere ciò che meglio si adatta alle loro esigenze in qualsiasi momento.