Axerve POS Easy: ricevi il 50% di cashback sulle commissioni

Sei alla ricerca di un POS economico ma, al tempo stesso, efficiente? Per andare incontro alle esigenze di tutti quegli utenti che come te cercano una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per poter consentire ai clienti di effettuare pagamenti con carta in modo sicuro e veloce, oggi parliamo di Axerve. Non dimentichiamo, infatti, che l’accettazione del pagamento con POS, oltre ad essere un obbligo, è un modo efficace per consentire ai clienti di non dover portare con se i contanti.

Axerve ha pensato di mettere a disposizione degli utenti diverse soluzioni per consentirti di risparmiare sui costi di gestione di un POS ma anche sulle commissioni legate a ciascun pagamento. Con POS Easy a commissioni hai una speciale opportunità: a partire da oggi puoi fare crescere il tuo business con il cashback. Cosa significa? Semplicissimo: Axerve ti rimborsa il 50% delle commissioni relative alle transazioni. Con questa offerta le commissioni sono fisse all’1%! Non ti resta che richiederlo subito per poter ottenere il rimborso tramite cashback.

Axerve: cashback e pagamenti sicuri

L’offerta POS Easy a commissioni prevede un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio pari a 16 euro mentre il costo del terminale è di 100 euro + iva. A rendere del tutto speciale questa soluzione Axerve è il fatto di avere tanti vantaggi con un singolo dispositivo:

Puoi effettuare l’accredito su qualsiasi conto corrente;

Hai una SIM 4G con traffico dati incluso con il POS;

Puoi richiedere assistenza tecnica 7 giorni su 7;

Non hai nessun vincolo di permanenza;

Puoi stampare lo scontrino su stampa termica in doppia copia, una per te e una per il cliente finale.

Che aspetti? Richiedi subito POS Easy a commissioni e 50% di cashback. Non perdere altro tempo se vuoi far crescere il tuo business.