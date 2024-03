Axerve POS Easy: semplifica il tuo business con intelligenza

Semplifica il tuo business con Axerve POS Easy, la soluzione che trasforma i pagamenti elettronici in un’esperienza senza interruzioni e vantaggiosa sia per piccoli imprenditori che per professionisti. Con Axerve, hai la garanzia di un servizio all’avanguardia, completamente gestibile online, che si distingue per efficienza e trasparenza.

Axerve POS Easy è sinonimo di chiarezza: canone mensile fisso, senza alcuna commissione nascosta. Tutto questo ti permette di dedicarti a pieno alla tua attività, grazie alla prevedibilità dei costi, che di questi tempi conta tanto nella gestione finanziaria del tuo business.

Tecnologicamente avanzato, il POS Easy di Axerve si connette via 4G/Wi-Fi, garantendo transazioni veloci e sicure ovunque tu sia, dal negozio alla consegna a domicilio. Questa agilità tecnologica non solo semplifica le operazioni quotidiane ma arricchisce anche l’esperienza dei tuoi clienti.

POS Easy è stato anche pensato per essere intuitivo da usare: con la dashboard myStore, monitorare le transazioni e gestire i pagamenti è semplicissimo, liberando tempo per ciò che conta davvero: i tuoi clienti e la crescita del tuo business.

Axerve offre piani tariffari flessibili, con canoni che partono da 17€ + IVA al mese per incassi fino a 10.000€ annui, fino a 22€ + IVA per incassi fino a 30.000€. Il canone include anche il noleggio del POS, quindi niente costi aggiuntivi.

Inoltre, Axerve supporta le imprese con il bonus fiscale del 30%, un vantaggio significativo che dimostra l’impegno di Axerve nel favorire lo sviluppo imprenditoriale.

Con questo dispositivo stai scegliendo la soluzione più affidabile e strategica del mercato. Semplifica il tuo business oggi stesso, optando per la sicurezza di un servizio efficiente e senza imprevisti. Scopri di più sul sito di Axerve: clicca sul bottone qui sotto!