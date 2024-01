Axerve POS Easy ti libera dal canone con commissioni dell'1%

Axerve POS Easy a commissioni è la scelta perfetta se non vuoi avere un canone periodico da pagare, oltre a dotarti di un dispositivo compatto, semplice da utilizzare e che racchiude tutta la connettività necessaria per operare in ogni momento, garantendo sempre il massimo della qualità di rete. Puoi inoltre gestire tutto da una piattaforma semplice, nonché incassare su qualsiasi conto corrente a te intestato entro lo stesso giorno lavorativo.

Axerve POS Easy: senza commissioni e vincoli

Di seguito le caratteristiche principali di Axerve POS Easy:

Connettività 4G e Wi-Fi indipendente : il POS include connettività WiFi e una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi. Questa funzionalità ti permette di accettare pagamenti ovunque tu sia, senza preoccuparti della connessione internet.

: il POS include connettività WiFi e una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi. Questa funzionalità ti permette di accettare pagamenti ovunque tu sia, senza preoccuparti della connessione internet. Incassi in giornata : ricevi i tuoi incassi con il POS su qualsiasi conto corrente italiano a te intestato, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo stesso.

: ricevi i tuoi incassi con il POS su qualsiasi conto corrente italiano a te intestato, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo stesso. Design moderno ed elegante : il PAX A920 Pro è un terminale basato su Android compatto e leggero, facile anche da portare in giro. Il suo design moderno ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro.

: il PAX A920 Pro è un terminale basato su Android compatto e leggero, facile anche da portare in giro. Il suo design moderno ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro. Commissioni basse : l’offerta Easy a commissioni comprende soltanto l’1% sugli incassi.

: l’offerta Easy a commissioni comprende soltanto l’1% sugli incassi. Dashboard myStore : una piattaforma con cui puoi avere sempre tutto sotto controllo. Puoi monitorare le tue vendite, gestire i pagamenti e molto altro ancora, tutto in un unico posto.

: una piattaforma con cui puoi avere sempre tutto sotto controllo. Puoi monitorare le tue vendite, gestire i pagamenti e molto altro ancora, tutto in un unico posto. Nessun vincolo di permanenza : non c’è nessun contratto a lungo termine che ti costringe a restare. Cambia quando vuoi senza penali.

: non c’è nessun contratto a lungo termine che ti costringe a restare. Cambia quando vuoi senza penali. Assistenza: un team di tecnici esperti è a tua disposizione gratuitamente per aiutarti a risolvere qualsiasi problema tu possa avere.

Axerve POS Easy si richiede facilmente online. Basta fare clic su “Richiedilo subito” nella pagina ufficiale e seguire la procedura per riceverlo direttamente all’indirizzo indicato. L’attivazione ha un costo di imposta di bollo di 16€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.