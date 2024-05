Axerve, scegli un'offerta POS e ottieni 6 mesi di canone gratis

Oggi Axerve ti offre uno speciale vantaggio: inserendo il codice 6XTE puoi avere 6 mesi di canone gratuito. Per chi non lo conoscesse, Axerve offre diverse soluzioni per gli utenti che gestiscono un’attività commerciale o un’impresa. Tra le offerte Axerve puoi infatti scegliere tra POS Easy a canone e POS Easy a commissioni.

Nel caso di POS Easy a canone, hai zero euro di costi di commissione da sostenere, un canone da 17 o 22 euro in base ai tuoi incassi, un terminale in comodato d’uso per poter gestire al meglio i pagamenti di tutti i tuoi clienti e un bollo di attivazione di soli 16 euro.

Dunque, possiamo dire che Smart POS Easy è la soluzione di pagamento ideata per accompagnarti in tutte le situazioni grazie alla connettività 4G e Wi-Fi. Ricorda, inoltre, che ti offre una tariffa senza sorprese per gestire la tua impresa con serenità e dire addio a qualunque tipo di preoccupazione.

Axerve ti aiuta a gestire al meglio i tuoi incassi

Se oggi il tuo obiettivo è avere a disposizione un POS in grado di ottimizzare il tuo business, non puoi non affidarti ai servizi offerti da Axerve. Le sue soluzioni, infatti, sono progettate con l’intento di rispondere alle diverse esigenze nel settore dei pagamenti.

I POS Axerve nascono come soluzioni di pagamento ideali per accompagnarti in tutte le situazioni grazie alla connettività 4G e tariffe senza sorprese per gestire al meglio la tua impresa.

Nel caso di Smart POS Easy a canone, ti viene data la possibilità di pagare solamente una somma mensile pari a 17 o 22 euro e zero commissioni:

Canone mensile di 17 € + IVA se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno;

Canone mensile di 22 € + IVA se con il tuo POS incassi fino a 30.000 euro all’anno.

Ricorda che inserendo il codice 6XTE al momento dell’attivazione del servizio ricevi 6 mesi di canone gratuito!