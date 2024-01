Axerve Smart POS Easy, canone a 17€ e zero commissioni

Con Axerve puoi finalmente gestire al meglio i pagamenti con carta dei tuoi clienti. Hai un’attività commerciale e sei alla ricerca di un POS economico e versatile? Sei nel posto giusto perchè oggi parliamo proprio delle soluzioni pensate da Axerve per tutti coloro che cercano uno strumento per gestire i pagamenti nella propria attività commerciale.

Non a caso, per andare incontro a diverse esigenze, Axerve mette a disposizioni diversi dispositivi pensati appositamente per ottimizzare e semplificare la gestione dei pagamenti tramite carta. Tra queste, Smart POS Easy si contraddistingue per le sue caratteristiche davvero uniche che scopriremo insieme.

Cosa contraddistingue Smart POS Easy? Questa soluzione pensata da Axerve non è un classico POS! Parliamo infatti di una soluzione di pagamento progettata per accompagnarti in tutte le situazioni grazie alla connettività 4G e Wi-Fi. In più, la sua tariffa è senza sorprese e ti consente di gestire la tua impresa in totale serenità. Per rendere il dispositivo ancora più versatile, una SIM inclusa che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi ti consente di utilizzare il POS anche fuori dalla tua attività.

Che aspetti! Costi di chiamata e il traffico dati sono compresi nel canone mensile di 17 euro + iva.

Smart POS Easy: piccolo ma versatile

Vuoi avere un dispositivo piccolo ma versatile? Con l’offerta EASY a canone è semplicissimo: paghi solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Per te il canone è incluso nel noleggio POS ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio pari a 16 euro. Il costo dipenderà dai tuoi guadagni. Cosa significa? Se solitamente con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno, puoi scegliere il canone a soli 17 euro + iva; mentre se i tuoi incassi arrivano a 30.000 euro all’anno puoi scegliere il canone di 22 euro + iva.

Il POS Android PAX A920 Pro è in grado di dare più stile al tuo business: dimensioni ridotte e peso di soli 390 grammi!

