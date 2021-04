Dopo una settimana di stop, venerdì il Registro Elettronico di Axios Italia è finalmente tornato online per insegnanti, studenti e genitori. Non tutti i problemi sembrano però ancora essere risolti: c’è chi, dopo aver utilizzato correttamente il servizio nel weekend, segnala oggi nuove difficoltà.

Ancora problemi per il Registro Elettronico di Axios?

A esserne interessata sembra in particolare l’applicazione mobile, mentre l’accesso via browser (Chrome, Edge, Safari o altro) pare funzionare correttamente. L’intoppo si manifesta nuovamente con l’impossibilità di eseguire l’autenticazione. A renderlo noto alcune segnalazioni giunte in redazione.

Troviamo conferma in alcuni commenti raccolti da questa mattina in poi dall’ultimo post sul tema condiviso dal profilo Facebook di Axios Italia.

Registro ancora bloccato!!!! Attualmente non mi consente accesso, come venerdì. Quando verrà risolto definitivamente il problema? Quando provo ad accedere dal link del sito della scuola, mi dice che il web server is down. Niente!!!! Non funziona. Sabato ok, oggi non va.

L’ultimo messaggio della società sul sito ufficiale è di poche ore fa, rivolto a GS e DSGA, con le indicazioni per riattivare il servizio di invio automatico del Registro di protocollo in conservazione . Aggiorneremo l’articolo non appena disponibili ulteriori informazioni.

A coloro che in queste ore stanno incontrando problemi nell’accesso al Registro Elettronico di Axios Italia mediante l’applicazione mobile consigliamo dunque di utilizzare almeno temporaneamente l’interfaccia Web via browser. Non sappiamo se si tratti o meno di un inconveniente dovuto alle operazioni di ripristino necessarie per far ripartire il servizio in seguito all’attacco ransomware subito.