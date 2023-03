Come vedere AZ-Lazio in streaming (Conference)

AZ-Lazio in campo per il ritorno degli ottavi di Conference League, partendo dal risultato piuttosto sorprendente dell’andata. È l’ultima possibilità a disposizione dei biancocelesti per rimanere in corsa nella competizione. Il fischio d’inizio è in programma per le 21:00 di giovedì 16 marzo, nella cornice olandese dell’AFAS Stadion: i tifosi possono vedere il match su DAZN.

Conference League: guarda AZ-Lazio in streaming

Chi desidera guardare la partita ha a disposizione due opzioni, entrambe con telecronaca in italiano: lo streaming su DAZN (Dario Mastoianni, Dario Marcolin) oppure la diretta trasmessa da Sky e NOW (Paolo Ciarravano e Nando Orsi).

Non è bastato il gol di Pedro all’andata dell’Olimpico, persa dai biancocelesti 1-2. Ora l’attenzione della squadra dev’essere tutta sul ritorno degli ottavi di finale, nonostante l’impegno ormai prossimo di domenica nel derby con la Roma. Ricordiamo che gli abbinamenti dei quarti saranno stabiliti nel sorteggio di domani, venerdì 17 marzo.

Così i due allenatori, Janses e Sarri, dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo: ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

AZ (4-3-3): Ryan, Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez, Clasie, Mijnans, Reijnders, Odgaard, Pavlidis, Karlsson;

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Come vedere la partita dall’estero

Anche dall’estero è possibile vedere AZ-Lazio con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Se la connessione avviene attraverso una rete Wi-Fi sconosciuta o condivisa, come quelle degli alberghi, è però bene prestare attenzione alla sicurezza.

