Azioni Illimity Bank in rialzo, dove arriveranno?

Ci sono strategie di marketing che riescono a dare frutti inaspettati se capaci di offrire alla clientela qualcosa di conveniente. È il caso di Illimity Bank, che ha visto le sue quotazioni in rialzo negli ultimi tempi.

Cosa ha offerto di così particolare la banca per spingere le proprie azioni così in alto? Il 4% sul conto deposito, un tasso che difficilmente altre banche offrono.

In effetti, se facciamo un raffronto con i buoni fruttiferi postali, non c’è competizione. Insomma, è uno dei migliori rendimenti attualmente sul mercato.

Il conto deposito di Illimity Bank è collegato al conto corrente principale. Quindi, per usufruire del rendimento al 4%, bisogna aprire un conto.

Per farlo, basta entrare qui e cliccare su “Apri conto”. In questo modo, non si otterrà soltanto un conto deposito con soluzioni personalizzabile da 6 a 60 mesi, ma anche un conto corrente a canone zero.

Dove arriveranno le azioni in rialzo di Illimity Bank?

Le azioni in rialzo stanno aiutando tantissimi Illimity Bank, visto che nell’ultimo anno il titolo ha perso circa il 50%.

Gli analisti affermano che il prezzo obiettivo medio manifesta una sottovalutazione di più del 70%. Interessante è però la dispersione, che è pari al 10%.

Illimity Bank, in questo caso, si piazza non soltanto a un livello di poco superiore rispetto a quello medio dei concorrenti, ma mostra anche un livello elevato in assoluto poiché superiore a 2.

Dove potrebbero arrivare le sue azioni? Qualche giorno fa, il titolo della banca ha chiuso con un rialzo del 1,24% rispetto alla seduta precedente.

Gli analisti vedono una proiezione rialzista, con l’obiettivo di prezzo rivolto a 7,19 euro. Alcuni vedono questa tendenza ancora più marcata, con le azioni che potrebbero collocarsi in area 7,685 euro.

I ribassisti (molto pochi in realtà) vedono la tendenza in corso che punta sotto i 7 euro nel breve termine.

