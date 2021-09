Azure per principianti: su Udemy bastano meno di 20€

A portata di mano (o di click) hai una grossa opportunità. Si tratta anzitutto di un'opportunità professionale, una porta che potrebbe aprirsi con la semplice formula magica della competenza. Con soli 18,99 euro, e solo per oggi grazie a un'offerta flash della piattaforma Udemy, hai la possibilità di accedere al corso Microsoft Azure per Principianti, un vero e proprio trattato completo sul cloud Microsoft per iniziare una strada che può portarti ovunque.

Azure per principianti

Il corso è già stato valutato 4,7/5 dai precedenti utenti (oltre 200): firmato da The Phoenix Group e Ethical Hacker Italiani, il corso tratta tutti gli argomenti previsti dall'Esame di Certificazione Microsoft Azure AZ-900, dunque rappresenta una guida essenziale per muoversi in questo ambito e muovere il primo passo verso il proprio futuro professionale.

I temi affrontati sono riassunti in questi 8 punti:

Introduzione ad Azure

In questa sezione andremo a presentare il portale Azure e quali sono i componenti principali; Servizi di Storage

Memorizzare i dati è fondamentale per qualsiasi ambiente cloud, incluso Azure; Servizi di Networking

Questa sarà una delle sezione più importanti, padroneggiare la rete è infatti la base per poter realizzare qualsiasi infrastruttura nel cloud. Verranno esaminati tutti gli elementi di networking e lo faremo in modo esclusivamente pratico; Servizi di Security

La sicurezza negli ambienti cloud riveste un ruolo fondamentale e per questo motivo va gestita adeguatamente; Servizi di Gestione dei Container

Attualmente sempre più aziende realizzano le proprie web application facendo largo uso dei container e per questo motivo è necessario conoscere quali servizi Azure ci mette a disposizione per tale scopo; Servizi di Gestione delle Applicazioni

Poter realizzare le applicazione senza dover pensare all'architettura sottostante ha molteplici vantaggi. Esistono dei servizi Azure ad-hoc che con un semplice click ci mettono a disposizione un ambiente di sviluppo completo; Servizi di Implementazione SERVERLESS

Gli sviluppatori potranno concentrarsi esclusivamente sul codice della funzione e non preoccuparsi di nient'altro; Servizi di Gestione dei Database

I database rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle applicazione web. Azure ci mette a disposizione molteplici servizi di gestione dei database.

9 ore di video on-demand e 5 risorse scaricabili, il tutto accessibile illimitatamente per poter accedere alle unità preferite e tornarci su ogni volta che si vuole per meglio apprendere ogni singolo passaggio. Il corso si rivolge ad appassionati, sviluppatori, programmatori e sistemisti, ma anche a studenti che guardano al futuro e vedono nel cloud la proiezione delle proprie ambizioni.

Insomma, approfittane oggi perché 18,99 euro sono un'occasione unica per un percorso di questo tipo.