 Azzera la fatica con il mouse wireless verticale ergonomico Logitech Lift
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Azzera la fatica con il mouse wireless verticale ergonomico Logitech Lift

Con il mouse wireless verticale ergonomico Logitech Lift puoi stare davanti al computer tutto il tempo che vuoi e oggi è in offerta.
Azzera la fatica con il mouse wireless verticale ergonomico Logitech Lift
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Con il mouse wireless verticale ergonomico Logitech Lift puoi stare davanti al computer tutto il tempo che vuoi e oggi è in offerta.
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Se passi una buona parte del tuo tempo davanti al computer e quindi stai cercando un mouse senza fili che sia ergonomico approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi fare tuo il Logitech Lift a soli 42,69 euro, invece che 59,99 euro.

Sul prezzo di partenza segnalato da Amazon c’è quindi uno sconto del 29% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto di avere uno straordinario mouse ergonomico. Inoltre alla stessa cifra potrai acquistare anche quello per mancini e potrai averlo in colorazioni differenti. L’offerta è a tempo limitato quindi devi essere rapido.

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Logitech Lift: il mouse wireless per non fare sforzi

La peculiarità del mouse wireless ergonomico Logitech Lift e il suo design verticale che ti permetterà quindi di mantenere una posizione del braccio, del polso e della mano più naturale. Dunque potrai usarlo per ore e ore senza fare sforzi eccessivi. Inoltre è dotato di un ottimo sensore, fluido e preciso, in grado di scorrere su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino per mouse.

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Possiede dei pulsanti posti dove appoggi il pollice che ti consentiranno di avere scorciatoie veloci e, grazie al software dedicato, potrai modificarli a piacimento. I click sono abbastanza silenziosi e non hanno input lag mentre la rotella è in grado di scorrere diverse pagine in modo estremamente rapido. Puoi collegare fino a 3 dispositivi in contemporanea avvalendosi del Bluetooth Low Energy o con il ricevitore USB Logi Bolt incluso. E con una sola batteria avrai un’autonomia di due anni.

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Queste sono soltanto alcune delle strepitose caratteristiche di uno dei migliori mouse verticali in commercio. Dunque vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Logitech Lift a soli 42,69 euro, invece che 59,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 2 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
2 ott 2026
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