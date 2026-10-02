Azzera la fatica con il mouse wireless verticale ergonomico Logitech Lift

Se passi una buona parte del tuo tempo davanti al computer e quindi stai cercando un mouse senza fili che sia ergonomico approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi fare tuo il Logitech Lift a soli 42,69 euro, invece che 59,99 euro.

Sul prezzo di partenza segnalato da Amazon c’è quindi uno sconto del 29% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto di avere uno straordinario mouse ergonomico. Inoltre alla stessa cifra potrai acquistare anche quello per mancini e potrai averlo in colorazioni differenti. L’offerta è a tempo limitato quindi devi essere rapido.

Logitech Lift: il mouse wireless per non fare sforzi

La peculiarità del mouse wireless ergonomico Logitech Lift e il suo design verticale che ti permetterà quindi di mantenere una posizione del braccio, del polso e della mano più naturale. Dunque potrai usarlo per ore e ore senza fare sforzi eccessivi. Inoltre è dotato di un ottimo sensore, fluido e preciso, in grado di scorrere su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino per mouse.

Possiede dei pulsanti posti dove appoggi il pollice che ti consentiranno di avere scorciatoie veloci e, grazie al software dedicato, potrai modificarli a piacimento. I click sono abbastanza silenziosi e non hanno input lag mentre la rotella è in grado di scorrere diverse pagine in modo estremamente rapido. Puoi collegare fino a 3 dispositivi in contemporanea avvalendosi del Bluetooth Low Energy o con il ricevitore USB Logi Bolt incluso. E con una sola batteria avrai un’autonomia di due anni.

Queste sono soltanto alcune delle strepitose caratteristiche di uno dei migliori mouse verticali in commercio. Dunque vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Logitech Lift a soli 42,69 euro, invece che 59,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.