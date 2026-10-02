 Epson CONTOURJET stampa direttamente su oggetti 3D
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Epson CONTOURJET stampa direttamente su oggetti 3D

Dagli articoli sportivi ai componenti per auto, il sistema Epson CONTOURJET permette di stampare direttamente su oggetti tridimensionali.
Epson CONTOURJET stampa direttamente su oggetti 3D
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Dagli articoli sportivi ai componenti per auto, il sistema Epson CONTOURJET permette di stampare direttamente su oggetti tridimensionali.
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È possibile stampare su oggetti 3D? Non è un’operazione usuale, ma ci sono contesti nei quali può tornare utile, in ambito professionale e non. La prima soluzione che viene in mente è quella di farlo su una pellicola da applicare poi successivamente sulla superficie, ma la qualità del risultato rischia di lasciare a desiderare. CONTOURJET è il nuovo sistema presentato da Epson che fa esattamente questo, stampa direttamente su forme tridimensionali.

Stampare su oggetti 3D con Epson CONTOURJET

Lo fa unendo la tecnologia a getto d’inchiostro a quella della robotica, per dar vita a una soluzione adatta alla decorazione e non solo. Qui sotto alcuni esempi: dagli articoli sportivi ai componenti per automobili.

Alcuni degli oggetti sui quali è possibile stampare con Epson CONTOURJET

CONTOURJET ha in dotazione la testina compatta PrecisionCore S800 con risoluzione 600×600 dpi, progettata per emettere un getto d’inchiostro estremamente preciso. Lavora in accoppiata con un robot industriale a sei assi, in modo da gestire il movimento nelle tre dimensioni e i raggi di curvatura, agendo anche su superfici curve e irregolari, attraverso meccanismi di sollevamento indipendenti.

Epson CONTOURJET stampa direttamente su oggetti 3D

Il processo impiega l’inchiostro bianco e quello trasparente (vernice) per gli effetti decorativi, dando così vita alle texture. Supporta fino a 5 colori, ad esempio ciano, magenta, giallo, nero e bianco, effettuando il controllo della traiettoria ed l’elaborazione delle immagini per le superfici curve. È progettato per volumi di stampa elevati e contenuti. Di seguito il commento di Kan Igarashi, direttore di IJS Europe presso Epson Deutschland.

Combinando le testine di stampa PrecisionCore con la tecnologia robotica, Epson continua a sviluppare nuove applicazioni a getto d’inchiostro che vanno oltre i confini della stampa su superfici piane. CONTOURJET contribuisce a migliorare la produttività delle aziende e a ridurre l’impatto ambientale, oltre a supportare la stampa su oggetti di grandi dimensioni grazie all’adozione di motori lineari e robot con una maggiore capacità di carico.

Fonte: Epson

Pubblicato il 2 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
2 ott 2026
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