Epson CONTOURJET stampa direttamente su oggetti 3D

È possibile stampare su oggetti 3D? Non è un’operazione usuale, ma ci sono contesti nei quali può tornare utile, in ambito professionale e non. La prima soluzione che viene in mente è quella di farlo su una pellicola da applicare poi successivamente sulla superficie, ma la qualità del risultato rischia di lasciare a desiderare. CONTOURJET è il nuovo sistema presentato da Epson che fa esattamente questo, stampa direttamente su forme tridimensionali.

Stampare su oggetti 3D con Epson CONTOURJET

Lo fa unendo la tecnologia a getto d’inchiostro a quella della robotica, per dar vita a una soluzione adatta alla decorazione e non solo. Qui sotto alcuni esempi: dagli articoli sportivi ai componenti per automobili.

CONTOURJET ha in dotazione la testina compatta PrecisionCore S800 con risoluzione 600×600 dpi, progettata per emettere un getto d’inchiostro estremamente preciso. Lavora in accoppiata con un robot industriale a sei assi, in modo da gestire il movimento nelle tre dimensioni e i raggi di curvatura, agendo anche su superfici curve e irregolari, attraverso meccanismi di sollevamento indipendenti.

Il processo impiega l’inchiostro bianco e quello trasparente (vernice) per gli effetti decorativi, dando così vita alle texture. Supporta fino a 5 colori, ad esempio ciano, magenta, giallo, nero e bianco, effettuando il controllo della traiettoria ed l’elaborazione delle immagini per le superfici curve. È progettato per volumi di stampa elevati e contenuti. Di seguito il commento di Kan Igarashi, direttore di IJS Europe presso Epson Deutschland.