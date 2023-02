b-ilty: il nuovo conto di illimity dedicato alle imprese

b-ilty è il nuovo conto corrente aziendale offerto da illimity Bank dedicato alle PMI: 100% digitale e a misura d’impresa per semplificarne la gestione finanziaria.

Con b-ilty si avrà a disposizione una piattaforma evoluta che integra prodotti e servizi di ultima generazione, da bonifici e pagamenti gratuiti, fino a grafici e dashboard per monitorare l’ andamento finanziario complessivo del proprio business.​.

In promozione, per chi apre il conto entro il 31/03/2023, il canone di b-ilty sarà di 20€ anziché 40€.​

Con b-ilty tutti i movimenti e le attività finanziarie dell’impresa sono disponibili in un’unica piattaforma digitale dalla quale è possibile visualizzare una panoramica di entrate e uscite, flussi di cassa e movimenti di tutti i conti, anche di altre banche.​

Il conto include bonifici SEPA e bonifici istantanei illimitati​​, operatività tramite internet banking per i collaboratori​​ e 3 carte aziendali gratuite su richiesta.

Le carte di b-ilty, ideate per facilitare i pagamenti e le spese aziendali, consentono di effettuare pagamenti contactless e online con semplicità.

Pagamenti e prelievi sono protetti da servizi di sicurezza Nexi, come i Servizi di Alert e Notifiche e il 3D Secure per gli acquisti online. Le carte possono anche essere associate ai principali al wallet di pagamento in modo da averle sempre con sé.

Il conto offre la possibilità di dare l’accesso gratuitamente alla piattaforma a diverse figure aziendali, dal CFO, agli amministrativi oppure al commercialista.​ Tutta l’operatività bancaria è digitale ed è possibile eseguire tutte le operazioni o richiedere nuovi servizi e prodotti online senza alcuna documentazione cartacea.​

Con b-ilty si avrà anche a disposizione un Relationship Manager e un servizio clienti attivo 7 giorni su 7 via email, telefono, canali social.

Per conoscere l'offerta completa di b-ilty clicca qui.

