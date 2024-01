Babbel, con il piano a vita accesso a tutte le lingue a soli 299€

Acquista l’abbonamento a vita Babbel usufruendo di uno speciale sconto che ti consente di pagare solamente 299,99 euro. L’offerta pensata per tutti gli utenti che vogliono imparare una nuova lingua dà la possibilità di risparmiare sul prezzo iniziale che è di ben 599,99 euro.

Se il tuo obiettivo oggi è quello di imparare una nuova lingua non puoi lasciarti sfuggire questa occasione! Conoscere una lingua differente dalla propria lingua madre è ormai indispensabile per poter approcciarsi alla vita di tutti i giorni. Come sappiamo, però, imparare una lingua non è semplice, soprattutto se non si ha l’opportunità di parlare con insegnanti madrelingua. Al fine di rispondere a tali esigenze, dunque, Babbel è stato progettato con lo scopo di semplificare al massimo tutti i processi di apprendimento di una nuova lingua.

Acquista subito l’abbonamento Lifetime a soli 299,99 euro o uno dei piani disponibili tra:

6 mesi a soli 8,99 euro

12 mesi a soli 5,99 euro

Babbel: un’opportunità per imparare le lingue

L’app Babbel include centinaia di lezioni dal livello principiante all’avanzato; giochi, video, podcast e molto altro. Non mancano appositi corsi tematici su cultura, viaggi e mondo del lavoro!

Inoltre, con Babbel puoi finalmente fare esercizio con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici ma non solo. Hai sempre desiderato imparare una nuova lingua con metodologie coinvolgenti? Se la risposta è sì, devi affidarti a Babbel! Con questa piattaforma hai finalmente l’opportunità di creare una routine di studio personalizzata, efficace e flessibile.

Abbonati subito a Babbel e inizia a personalizzare le tue giornate: con Babbel sei tu a decidere come suddividere il lavoro da svolgere per raggiungere i tuoi obiettivi in base ad impegni e abitudini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.