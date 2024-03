Babbel, corsi in-app per imparare nuove lingue per te a -60%

Babbel ti consente di accedere a corsi dedicati allo studio individuale delle lingue: con questa app puoi infatti apprendere ed esercitarci con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici. A differenza delle classiche lezioni in aula, su Babbel sei tu a creare una routine di studio efficace e flessibile, adatta ai tuoi impegni e alle tue abitudini.

Sei stai leggendo questo articolo sicuramente vuoi ampliare le tue conoscenze. Che lingua vuoi parlare? Inglese, tedesco, spagnolo, francese o altro? Su Babbel puoi decidere di imparare la lingua che più ti piace come vuoi tu. Con Babbel App hai a disposizione corsi in-app per lo studio individuale: puoi quindi accedere a lezioni, giochi e podcast creati da esperti in didattica ma anche imposta la tua routine di studio. Non perdere altro tempo, Babbel è la soluzione più adatta a te se vuoi impara con ritmi personalizzati adeguati al tuo livello di conoscenza linguistica.

Babbel: che lingua vuoi imparare?

Da oggi puoi imparare tutte le lingue che ti piacciono con un metodo che funziona davvero e con uno sconto del 60% sul piano Babbel Lifetime. Il piano include accesso illimitato per sempre con lezioni, giochi e podcast in ben 14 lingue. Il costo del piano è di soli 239,99 euro anzichè 599,99 grazie ad uno sconto

Inoltre, a differenza di Babbel App, Babbel Live mette a tua disposizione videolezioni dal vivo con insegnanti qualificati. Ti viene dunque data l’opportunità di esercitarti in conversazioni con piccoli gruppi di studenti prendendo parte alle lezioni stabilite negli orari che più preferisci. Per te le lezioni sono illimitate!

Che aspetti? Abbonati subito e migliora le tue competenze linguistiche in soli 2 mesi grazie alla progettazione dettagliata di tutte le attività presenti in app.