Babbel, impara le lingue con una routine di studio efficace a 5,99€

Ti piacerebbe imparare una nuova lingua ma hai poco tempo a disposizione per poter andare a lezione? Con Babbel hai la possibilità di studiare in modo flessibile e modulabile in base ai tuoi impegni, come e quando vuoi. Ecco perché parliamo di un’app scelta da utenti di tutte le età: permette infatti di imparare la lingua preferita con metodi studiati attentamente per rispondere alle diverse esigenze degli utenti.

Tra le attività disponibili per apprendere una nuova lingua Babbel mette a disposizione lezioni, giochi e podcast, creati da esperti in didattica, che puntano dunque a semplificare il processo di apprendimento. Per ottimizzare le lezioni non mancano dialoghi basati su situazioni di vita quotidiana che ti consentono di praticare e poter prendere parte a conversazioni reali. Grazie ad un’offerta che sconta il prezzo del 50%, puoi acquistare a soli 5,99 euro al mese il piano da 12 mesi per iniziare subito a creare la tua routine di studio.

Vuoi imparare una nuova lingua? Fallo con Babbel

Lo sviluppo della tecnologia ha portato alla progettazione di app innovative come Babbel che consentono a chiunque voglia imparare una lingua di mettersi alla prova. L’app include, infatti, un gran numero di lezioni che partono dal livello principiante fino all’avanzato. Il metodo innovativo, che include giochi, video, podcast e molto altro rende tutto semplice e divertente. Per te anche corsi tematici su cultura, viaggi e mondo del lavoro!

Oltre al piano di 12 mesi, disponibile a soli 5,99 euro al mese, puoi acquistare il piano Babbel lifetime, a soli 239,99 euro anziché 599,99 grazie ad uno sconto del 50%, oppure il piano di 8 mesi a 8,99 euro al mese. Che aspetti? Approfitta subito della promozione Babbel se vuoi imparare una lingua con un metodo innovativo e collaudato.