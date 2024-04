Babbel, lezioni dal livello principiante all'avanzato a 5,99€/mese

Ormai da diversi anni studi lingue come inglese, tedesco, spagnolo e francese ma vuoi continuare a fare pratica senza annoiarti? Con Babbel imparare una lingua da zero o approfondire le tue attuali conoscenze diventa semplice e divertente. Grazie a Babbel puoi decidere di imparare la lingua che più ti piace come e quando vuoi. Si tratta infatti di un’app pratica e funzionale che mette a tua disposizione una serie di esercizi interattivi che ti consentono di apprendere nuove parole e frasi da mettere in pratica in conversazioni reali.

Inoltre, i corsi in-app progettato da Babbel sono adatti per uno studio individuale e con routine personalizzata. Vuoi accedere a lezioni, giochi e podcast creati da esperti in didattica? Se la risposta è sì, Babbel è la soluzione più adatta e non ti resta che abbonarti a partire da soli 5,99 euro al mese.

Babbel: parla davvero e in breve tempo

Con il metodo Babbel sarai pienamente soddisfatto dei risultati che raggiungerai. Non a caso, infatti, ti dà l’opportunità di poter scegliere se affidarti a lezioni in-app testati o partecipare a videolezioni online guidate da insegnanti qualificati. Non dimenticare che il metodo Babbel è stato creato per aiutarti a cominciare a parlare in sole 3 settimane.

Quel che devi fare è non perdere altro tempo: oggi puoi approfittare degli sconti che ti permettono di abbonarti risparmiando fino al 50% su alcuni piani. Attualmente sono ben 15 milioni gli abbonamenti venduti!

Puoi scegliere tra piano lifetime disponibile a 299,99 euro anzichè 599,99, piano annuale acquistabile a soli 5,99 euro al mese e piano di 6 mesi disponibile a 8,99 euro al mese. Non perdere altro tempo e inizia a creare la tua routine di studio personalizzata per poter parlare la tua lingua preferita in poche settimane.