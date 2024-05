Babbel Live è in offerta speciale: approfittane subito

Desideri diventare un poliglotta e impressionare tutti? Babbel Live ti offre la grande opportunità con la sua offerta speciale: 65% di sconto. Esatto, finalmente puoi imparare una nuova lingua rapidamente grazie alle videolezioni interattive. Vediamo come queste lezioni possono cambiare la tua vita (o forse semplicemente migliorare la tua pronuncia).

Babbel Live ti permette di accedere a una miriade di lezioni tenute da insegnanti qualificati, il tutto comodamente da casa. Ma c’è di più: ti offre tre diversi piani di abbonamento (3 mesi, 6 mesi o 12 mesi) per venire incontro a ogni tua esigenza. Quindi, che tu sia un apprendista linguistico part-time o un vero fanatico, troverai l’opzione su misura per te.

Offerta speciale: scopri Babbel Live

La tua avventura con Babbel Live inizia con un test di valutazione, che ti aiuterà a capire il tuo livello di partenza. Dopodiché, se sei già utente dell’app Babbel, hai la possibilità di partecipare gratuitamente a due lezioni dal vivo. Pensaci: due lezioni gratis per vedere se Babbel Live fa al caso tuo!

E non dimentichiamo l’accesso illimitato a tutte le lezioni per l’intero periodo dell’abbonamento scelto. Questo significa che puoi frequentare quante lezioni vuoi, cercando con tutte le forze di parlare fluentemente inglese, tedesco, spagnolo o francese. E sì, ci sono milioni di lezioni tra cui scegliere.

Uno dei vantaggi maggiori? La flessibilità. Puoi seguire le lezioni dove e quando vuoi: dalla cucina durante la colazione, dal divano nel dopocena o addirittura a letto. Niente più orari rigidi o spostamenti per la città: impari quando ti pare e piace.

Babbel Live è pensato per darti un’infinità di opportunità con insegnanti che seguono piccoli gruppi. Così, mentre tu cercherai di non fare figuracce, riceverai un’attenta e personalizzata assistenza per tutte le tue esigenze linguistiche. Se ciò non bastasse, con ogni abbonamento, avrai libero accesso anche alla app di Babbel, dove potrai continuare ad esercitarti.

Non ti resta che immergerti nel magico mondo delle lingue. Approfitta della straordinaria offerta speciale di Babbel Live e inizia subito il tuo viaggio linguistico. Che aspetti? Forse potrai finalmente capire cosa dicono nei film senza sottotitoli.