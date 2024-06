Babbel Live: il tuo insegnante privato per l'estate

Babbel Live è la soluzione della piattaforma Babbel che consente di avere lezioni illimitate di una o più lingue straniere. Al momento le lingue incluse sono inglese, spagnolo, tedesco e francese. Ne parliamo oggi perché in queste ore è attiva una nuova promozione sul piano di dodici mesi, in offerta a 75 euro al mese anziché 149 euro (-50%).

Grazie alle sue particolari caratteristiche, Babbel Live ha tutto per trasformarsi in un insegnante privato in vista dell’imminente stagione estiva, per imparare l’inglese e/o un’altra lingua a proprio piacimento tra quelle incluse nel piano.

Babbel Live: il piano di 12 mesi in offerta a metà prezzo

Uno dei tratti distintivi di Babbel Live riguarda i suoi insegnanti: tutti i professori della piattaforma sono esperti in didattica delle lingue e conoscono alla perfezione il metodo Babbel, premiato in più di un’occasione a livello internazionale.

Un altro vantaggio significativo è offerto dalle lezioni illimitate, per un apprendimento senza limiti e la libertà di prenotare tutte le lezioni che si desiderano. Tutto questo garantisce un notevole risparmio in termini economici, alla luce anche dell’offerta in corso.

Inoltre, grazie a Babbel Live è possibile seguire un programma di apprendimento personalizzato, per il quale si possono beneficiare di prenotazioni flessibili. La situazione ideale, quindi, per chi ha molti impegni durante il giorno e punta a un servizio che sia il più possibile flessibile.

Per beneficiare dell’offerta a metà prezzo di Babbel Live – 12 mesi è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Babbel.com. E seil servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si è liberi di richiedere il rimborso completo entro 20 giorni dalla data di acquisto.