Babbel offre il 50% di sconto sul piano a vita per imparare tutte le lingue

Sul sito di Babbel, piattaforma di riferimento a livello internazionale per imparare le lingue straniere, è in corso una promozione che consente di acquistare il piano a vita con il 50% di sconto. Grazie a questa offerta, è possibile garantirsi l’accesso a tutte le lingue dell’app al prezzo scontato di 299,99 euro anziché 599,99 euro.

Le lingue che si possono imparare con Babbel sono inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, turco, olandese, polacco, indonesiano, norvegese, danese e russo. L’attuale offerta si riferisce a Babbel App, la sezione della piattaforma che prevede corsi in-app per lo studio individuale.

Babbel: il piano a vita è in offerta a metà prezzo

Con Babbel App gli studenti virtuali hanno accesso a lezioni, podcast e giochi creati appositamente da esperti in didattica. Le lezioni sono cucite su misura, in base al livello di conoscenza linguistica di partenza di ciascun allievo. Inoltre, si ha l’opportunità di impostare una routine di studio personalizzata, compatibile in primis con i propri impegni.

Dall’altra parte c’è Babbel Live, che si differenzia da Babbel App per offrire videolezioni dal vivo con insegnanti qualificati. Questa particolare sezione mette a disposizione di tutti gli studenti di lezioni private o di gruppo, con un massimo di sei partecipanti. Le lezioni sono illimitate, con la possibilità anche di scegliere gli orari desiderati.

Tornando all’offerta disponibile in questi giorni sul sito Babbel, confermiamo che è disponibile una garanzia di rimborso della durata di 20 giorni, entro i quali è possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso.

Il piano Babbel Lifetime è disponibile al prezzo scontato di 299,99 euro invece di 599,99 euro su questa pagina del sito Babbel. Si tratta di un pagamento unico, non è infatti previsto alcun tipo di abbonamento mensile o annuale.