Back to school, ma anche back online: i consigli per un rientro digitale sicuro

Back to school oggi non significa solo libri e studio, ma anche back online. I giovani sono sempre più connessi e, in base alla loro età, condividono online la loro vita con i loro amici e sui social network. Alcuni di loro sognano anche di diventare content creator o influencer, lavori che fino ad alcuni anni fa nessun ragazzo avrebbe collocato tra i suoi sogni nel cassetto.

Ecco perché è importante più che mai sapere come mantenere al sicuro la loro vita digitale, equilibrando attenzione e libertà. Tenere il controllo sulla loro esperienza digitale è fondamentale, ma occorre anche evitare di invadere la loro sfera personale. Come riuscire a rispettare questo equilibrio in modo efficace e sicuro?

I consigli dei maggiori esperti per un rientro digitale sicuro possono fare la differenza in famiglia. Scopri come il back to school può diventare anche un back online sicuro.

Back to school può essere back online sicuro

“Digital Schoolbag: A Parent’s Guide for the School Year” è la guida per genitori, creata dagli esperti di cybersecurity in Kaspersky, per un back to school che sia anche un back to online sicuro.

“Quando un bambino vuole diventare un influencer, sta esprimendo la propria identità e creatività. Come adulti, il nostro ruolo è quello di sostenere questa ambizione, assicurandoci al contempo che comprenda i rischi digitali che derivano dalla visibilità“, ha spiegato Anna Larkina, Privacy Expert di Kaspersky.

Cosa devi fare per mantenere al sicuro i tuoi figli senza soffocare la loro creatività digitale? Ecco i consigli da mettere in pratica offerti dagli esperti di Kaspersky per un back to school che sia anche un back to online sicuro e consapevole.