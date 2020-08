Back to school Unieuro: fino a 300€ di rimborso

Da Unieuro è iniziata la promozione dedicata al periodo del “back to school” (ma anche del “back to office”, naturalmente) ed è il momento perfetto per cambiare PC: spedendo il proprio usato è possibile risparmiare, ricevendo un rimborso fino a 300€, direttamente sul conto corrente.

Unieuro: il cambio del PC è più conveniente

La promozione è valida su una serie di computer portatili e desktop. Per ogni modello disponibile (la lista è consultabile a questo indirizzo) viene anche mostrata la quotazione del rimborso possibile, come evidenziato dall’immagine d’esempio.

La procedura per richiedere il rimborso è semplicissima: basterà fare richiesta entro 15 dall’acquisto e spedire il proprio usato, che non dev’essere più vecchio di 5 anni. Dopo che il prodotto inviato sarà stato controllato, il rimborso verrà versato direttamente sul conto corrente indicato in fase di registrazione.

Per scoprire tutti i dettagli del “back to school” di Unieuro, incluso il regolamento dettagliato per chiedere il rimborso, è possibile collegarsi direttamente a questo indirizzo. Ti ricordiamo che la procedura di rimborso è valida anche su PC in sconto, purché gli stessi siano nella lista dei modelli coinvolti nella promozione.