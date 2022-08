Backup con Genie9: due software a partire da 10€

Genie9 è uno tra i più noti provider di soluzioni cloud e backup fondato nel 2001, in grado di rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più votata al digitale. Il timore di perdere immagini – e dunque ricordi – preziosi ha spinto le persone ad affidarsi a software per conservare i propri file in un luogo sicuro. Genie9 ha quindi sviluppato due software adatti allo scopo: Genie Timeline Home 10 e Genie Backup Manager Home 9. Grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare i due programmi con un corposo sconto, a partire da solo 10 euro.

Genie9: differenza tra i due software

Il più popolare (ed economico) è Genie Timeline Home 10. Il suo scopo è quello di semplificare la protezione dei tuoi file, a prescindere dalla loro posizione – che si trovino sul tuo computer oppure su un’unita di rete. È, in poche parole, un backup che funziona automaticamente e molto semplice da configurare: ci vogliono soltanto tre passaggi. Tra le altre funzionalità troviamo la possibilità di recuperare i file eliminati accidentalmente, riprendere un file risalendo a una specifica data e mantenere aggiornato lo stato del tuo backup, anche attraverso notifiche e-mail.

Poi c’è Genie Backup Manager 9 Home, leggermente più costoso ma altrettanto valido. È indicato soprattutto per gli utenti che desiderano un controllo completo dei propri salvataggi. Il software è suddiviso in tre funzionalità principali: ripristino di emergenza, locale e su dispositivo esterno. In caso di problemi, infatti, puoi ripristinare tutti i tuoi dati (anche su un secondo PC) senza alcuna necessità di installazione. A chiudere il parco funzionalità segnaliamo che il software utilizza un sistema di crittografia 256-bit AES per proteggere tutti i dati di backup.

Entrambi i software sono un ottimo alleato per coloro che desiderano proteggere i propri file senza troppe difficoltà. Ricordiamo che, grazie alla promozione in corso, Genie Timeline Home 10 e Genie Backup Manager Home 9 sono disponibili a prezzo scontato, a partire da soli 10 euro.

