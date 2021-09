Backup rapidi di smartphone e tablet con questa chiavetta 3 in 1 da 128GB

Stai cercando una chiavetta USB di qualità e versatile? Allora devi assolutamente prendere in considerazione la Lio Shaar da 128GB, una pendrive con tripla interfaccia dalle buone prestazioni e capienza, ideale da portare sempre con sé.

Pendrive USB 3 in 1 Lio Shaar 128GB: caratteristiche tecniche

Si tratta di una periferica piuttosto semplice, con un guscio realizzato completamente in metallo e coperchio girevole per proteggere una delle due interfacce. Su questo non manca un pratico foro che permette di agganciare la pendrive direttamente al portachiavi. Come premesso gli standard disponibili sulla chiavetta sono tre. Il primo è naturalmente il connettore USB Type-A per la connessione al computer, convertibile in micro USB per i dispositivi Android. Dall’altra parte invece troviamo il connettore USB Type-C, indispensabile per la connessione ai MacBook e dispositivi Android più recenti.

La capacità è di ben 128GB, in grado di contenere fino a 40.000 fotografie o più di 12.000 video, oltre che una quantità infinita di documenti. Le velocità offerte raggiungono i 100MB/s in lettura e 60MB/s in scrittura, non le più alte del settore, ma ottime per il prezzo proposto. Naturalmente è retrocompatibile con la specifica USB 2.0, chiaramente però rinunciando a parte delle prestazioni offerte. Si tratta quindi di un dispositivo tutto sommato essenziale, ma decisamente utile soprattutto per effettuare il backup dei dispositivi mobili, ed avere sempre con sé il relativo contenuto.

Grazie ad un coupon del 20% disponibile nella pagina prodotto, è possibile acquistare la chiavetta su Amazon a soli 23,19 euro per un risparmio di 5,80 euro sul prezzo di listino.