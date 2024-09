Backup e storage: solo 24€ per questo disco esterno da 500 GB

Ottimo da tenere sulla scrivania e da portare sempre con sé, il disco fisso esterno da 500 GB della gamma UnionSine Expansion, proposto oggi in offerta a tempo su Amazon, è ideale per chi cerca un’unità capiente e affidabile da dedicare a backup e storage. Mettilo subito nel carrello per acquistarlo al prezzo minimo storico di soli 30 euro.

UnionSine Expansion: HDD esterno da 500 GB a 24€

È compatibile con tutti i sistemi operativo desktop (Windows, macOS, Linux ecc.) e persino con le console videoludiche delle serie PlayStation e Xbox. Inoltre, è plug-and-play: lo colleghi ed è subito pronto all’uso, senza la necessità di installare driver o di passare da configurazioni complesse. La connessione avviene tramite standard USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0) e può raggiungere la velocità di 120 MB/s in fase di lettura (103 MB/s in scrittura), per ridurre le attese al minimo indispensabile. Tra i punti di forza c’è anche il design antiscivolo pensato per la portabilità. Dai uno sguardo alla descrizione dell’articolo per tutti gli altri dettagli.

Al prezzo finale di soli 24 euro, il disco fisso esterno da 500 GB della gamma UnionSine Expansion è un ottimo affare. Come anticipato in apertura, si tratta di un’offerta a tempo che scadrà presto (non sappiamo quando). Nella confezione sono inclusi un cavo e il manuale d’uso.

Hai un abbonamento Prime attivo? Se lo ordini subito, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari.