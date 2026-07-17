Ban di CXMT per impedire ad Apple di acquistare le DRAM?

Il Congresso ha chiesto all’amministrazione Trump di impedire alle aziende statunitensi di acquistare chip di memoria da CXMY e YMTC per evitare una dipendenza dalla Cina che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale e l’economia statunitense. Apple cerca di ottenere l’autorizzazione per sottoscrivere accordi commerciali con i due produttori cinesi.

Il Congresso ostacola i piani di Apple?

La richiesta è stata inviata dal repubblicano John Moolenaar (Presidente della Commissione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sulla competizione strategica tra gli Stati Uniti e il Partito Comunista Cinese) al Segretario del Commercio Howard Lutnick. Nella lettera (PDF) è scritto che, in seguito alle difficoltà di approvvigionamento dei chip di memoria, Apple e altre aziende statunitense cercano di acquistare i chip da produttori cinesi.

Secondo Moolenaar, la dipendenza dai chip cinesi rappresenterebbe un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale, la sicurezza economica e la sicurezza della catena di approvvigionamento. I produttori cinesi collaborano inoltre con i militari, quindi ogni acquisto di chip sarebbe un sussidio all’Esercito Popolare di Liberazione.

Apple avrebbe avviato attività di lobbying per ottenere l’autorizzazione all’acquisto della DRAM da CXMT. Quest’ultima è inserita nel blacklist del Pentagono (elenco 1260H) e non nella Entity List del Dipartimento del Commercio, quindi non sarebbe necessaria una licenza. YMTC è invece presente nella Entity List.

Il politico repubblicano chiede quindi all’amministrazione Trump di inserire anche CXMT nella Entity List e rafforzare le restrizioni per YMTC. Trump dovrebbe inoltre firmare un ordine esecutivo per impedire alle aziende statunitensi di acquistare DRAM, HBM e altri tipi di memoria da CXMT, YMTC e altre aziende inserite nelle due suddette liste.

Se la richiesta verrà soddisfatta, Apple non potrà ridurre i costi. Ciò comporterà un ulteriore aumento dei prezzi finali. L’azienda di Cupertino cerca anche di ridurre la dipendenza da NVIDIA per la fornitura di chip AI. Potrebbe quindi acquisire una startup che progetta semiconduttori. Apple ha avviato lo sviluppo di due chip per server basati sui futuri M5 Ultra e M7 Ultra.