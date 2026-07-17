Apple Intelligence in Cina con il modello Qwen di Alibaba

Dopo oltre un anno, l’azienda di Cupertino ha finalmente ottenuto l’autorizzazione da parte della Cyberspace Administration of China. Gli utenti cinesi potranno utilizzare le funzionalità di Apple Intelligence basate sul modello Qwen di Alibaba. Un portavoce del gigante asiatico ha confermato. Alcune funzionalità verranno gestite da Baidu.

Alibaba è nella blacklist del Pentagono

Le prime indiscrezioni sulla collaborazione tra Apple e Alibaba risalgono a febbraio 2025. All’epoca, Apple Intelligence sfruttava i modelli dell’azienda di Cupertino e quelli di OpenAI. Le leggi cinesi vietano l’uso di tecnologie occidentali, quindi è necessario utilizzare modelli delle aziende locali.

È obbligatorio consentire alle autorità di esaminare il funzionamento dei modelli AI, in quanto devono essere bloccati i prompt su argomenti vietati. In pratica è obbligatorio aggiungere un filtro che viene aggiornato su indicazione del governo cinese. In assenza di tale aggiornamento, Apple deve bloccare le funzionalità AI.

All’inizio di giugno 2025 era arrivato il ban da parte delle autorità cinese, come ritorsione per i dazi imposti da Donald Trump. Dopo vari incontri tra il CEO Tim Cook, Trump e i funzionari cinesi è finalmente arrivato il via libera dalla Cyberspace Administration of China.

Apple ha ricevuto l’autorizzazione al rilascio delle funzionalità AI, in quanto ha sottoscritto un accordo con Alibaba per l’uso del suo modello Qwen. Un portavoce dell’azienda cinese ha confermato che Apple Intelligence con Qwen sarà disponibile su iOS, iPadOS, macOS e visionOS. Il modello verrà installato sugli iPhone, grazie alla tecnologia di compressione sviluppata da PrismML.

Apple ha sottoscritto un accordo anche con Baidu, ma non ci sono dettagli. Non è noto se gli utenti cinesi avranno accesso a Siri AI. La versione aggiornata dell’assistente digitale sfrutta i nuovi modelli di Apple e Gemini di Google. Alibaba è stata inserita nella blacklist del Pentagono, in quanto collaborerebbe con i militari cinesi. All’inizio del mese ha ottenuto una prima vittoria in tribunale.