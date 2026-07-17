Suno arriva su iMessage: ora si può mandare musica AI agli amici

Si può cantare una canzone scema in un vocale e mandarla ai propri amici. Bastano dieci secondi, ed è una cosa divertente. Oppure, si può aprire iMessage, toccare il pulsante più, selezionare Suno, scrivere un prompt o dettarlo, scegliere un genere, e mandare una clip di 30 secondi generata da un sistema AI addestrato su milioni di brani scaricati, molti dei quali protetti da copyright.

Dei file hackerati questa settimana hanno rivelato che Suno ha scaricato oltre 2 milioni di clip da YouTube Music, migliaia di ore da Deezer e Genius, e cercava versioni a cappella per estrarre le voci, ma la RIAA non ci sta e fa causa per violazione del copyright. Suno si appella al cosiddetto “fair use.”

Come funziona Suno si iMessage

Chi ha l’ultima versione dell’app Suno per iPhone può generare clip audio direttamente dalle conversazioni iMessage. Basta scrivere un prompt o usare la voce. È possibile anche scegliere un genere o addirittura, incollare un messaggio di un amico come prompt. La persona dall’altra parte deve avere l’app Suno installata per sentire il risultato, altrimenti, nisba.

L’alternativa? Mandare un vocale dove si canta davvero, anche male. Gli amici probabilmente rideranno. Il risultato sarà imperfetto, ma umano e soprattutto originale, tre cose che una clip Suno non sarà mai.