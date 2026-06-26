Inserimento nella blacklist: Alibaba denuncia il governo USA

Alibaba ha denunciato il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti perché l’inclusione nella blacklist sarebbe arbitraria e ingiustificata. Il governo avrebbe violato il diritto al giusto processo costituzionale e alla libertà di espressione. L’azienda cinese è stata recentemente accusata di usare illegalmente i modelli Claude di Anthropic.

Alibaba chiede di essere rimossa dall’elenco

All’inizio del mese, il Pentagono ha inserito nel cosiddetto elenco 1260H diverse aziende cinesi, tra cui Alibaba, Baidu e BYD, in quanto avrebbero legami con i militari e quindi sono considerate equivalenti ad aziende militari cinesi. La presenza nella blacklist non comporta sanzioni, ma vieta la sottoscrizione di accordi commerciali con il Dipartimento della Difesa o di ricevere finanziamenti per la ricerca.

Alibaba aveva già dichiarato che non ha nessun legame con l’Esercito Popolare di Liberazione. Ora ha deciso di avviare un’azione legale. L’azienda ha infatti presentato una denuncia contro il Pentagono al tribunale di San Jose (California), in quanto l’inserimento nella lista nera è avvenuto senza prove e spiegazioni. Il governo ha inoltre impedito di esercitare il diritto al giusto processo costituzionale e violato la libertà di espressione.

Circa quattro mesi fa era stato pubblicata una versione preliminare dell’elenco 1260H (successivamente rimosso). Alibaba aveva quindi presentato prove dettagliate per dimostrare che non collabora con i militari cinesi, ma non ha mai ricevuto una risposta dal Dipartimento della Difesa. Ora chiede la rimozione dalla blacklist.

Per Alibaba ci saranno sicuramente conseguenze finanziarie essendo quotata alla Borsa di New York. A partire dal 2 giugno, il valore azionario è in caduta libera. Da 130,82 dollari è sceso a 95,07 dollari. Alla Borsa di Hong Kong ha perso quasi il 5% in un giorno. Il crollo è stata causato anche dall’accusa di Anthropic.

Secondo l’azienda californiana, Alibaba avrebbe utilizzato circa 25.000 account tra aprile e giugno per accedere a Claude e sfruttare le sue risposte per addestrare i modelli Qwen (la tecnica è nota come distillazione).