Il drone invisibile esiste e si chiama Phantom Twist

Hai mai notato che le pale di un ventilatore, quando girano rapidamente, diventano difficili da vedere? Sembrano quasi trasparenti. È lo stesso principio sfruttato dai ricercatori della Nothwestern University per dare vita a Phantom Twist, già ribattezzato il drone invisibile.

Phantom Twist è il concept del drone invisibile

Quello che fa è sincronizzare il proprio movimento per ruotare circa 25 volte al secondo su se stesso, generando la spinta necessaria a rimanere in aria e a spostarsi, con una velocità troppo elevata perché l’occhio umano lo possa seguire osservandolo chiaramente. Non scompare del tutto alla vista, ma muta in qualcosa di simile a una macchia che tende a confondersi con ciò che sta dietro e intorno. Non ha la struttura tipica di un quadcopter, ma è l’intera struttura a girare, senza alcuna parte fissa o ferma. Di seguito la demo.

La presentazione del progetto è avvenuta questa settimana all’evento Robotics: Science and Systems 2026 andato in scena a Sydney, in Australia. Al momento si tratta di un concept e i suoi creatori non prevedono di renderlo un prodotto commerciale, almeno a breve. Per la fase di sviluppo hanno fatto leva su un modello computazionale che ha valutato circa 20.000 configurazioni diverse e su algoritmi AI per definire e ottimizzare i componenti da impiegare.

Risulta interessante perché sperimenta un approccio inedito, dove altre soluzioni scelgono invece una scocca mimetica perché l’unità possa evitare di attirare l’attenzione.

L’ambito della ricerca sui droni procede in diverse direzioni: c’è chi punta tutto sulla velocità e chi invece sulla distanza per l’uso bellico. Nei giorni scorsi abbiamo addirittura scritto della startup francese che vuole eliminare le zanzare con un piccolo quadcopter. Nel caso di Phantom Twist, un’innovazione simile potrebbe tornare utile nel migliore dei casi per il monitoraggio delle specie animali, più realisticamente per la sorveglianza dall’alto. In entrambi gli scenari, non farsi notare serve per non alterare il comportamento di cosa/chi viene osservato.