Tesla vende una bici per bambini ed è subito sold out

Tesla ha appena lanciato un nuovo mezzo di trasporto, ma non è il nuovo SUV compatto ed economico di cui si è parlato negli ultimi mesi. Niente di simile, ma una bicicletta senza pedali per bambini. È in vendita al prezzo di 225 dollari, si chiama Balance Bike for Kids e le spedizioni prenderanno il via entro fine agosto.

Tesla ha messo in vendita la Balance Bike for Kids

Appena andato online sullo shop ufficiale, l’articolo è già sold out. Non è difficile immaginare che ci siano già bagarini pronti a rivenderla a cifre più alte (ci torneremo in fondo all’articolo), qualcuno potrebbe ritenerlo un pezzo da collezione o addirittura di design.

Adatta a bambini dai 2 ai 5 anni, è costituita da un telaio leggero in magnesio, con sella regolabile e quello che l’automaker definisce, appunto, un design futuristico . Sul lato c’è il logo di Tesla scritto per esteso, mentre davanti la T, proprio come sulle auto elettriche. Queste le altre caratteristiche rese note.

Altezza regolabile su cinque livelli;

lunghezza minima della gamba 35 centimetri;

peso massimo consigliato 30 chilogrammi;

peso massimo sopportato 35 chilogrammi.

Nella confezione sono inclusi gli attrezzi necessari per il montaggio. Dando un’occhiata al manuale in PDF allegato emerge una discrepanza: l’età consigliata si spinge fino a 6 anni (ma non è un grande problema), per bambini di altezza compresa tra 85 e 120 centimetri. Ecco le altre avvertenze.

Questo prodotto contiene viti e piccoli utensili e potrebbe presentare potenziali spigoli e punte taglienti, deve essere assemblato e messo a punto da un adulto;

utilizzarlo su strade pianeggianti, ampie, non scivolose e senza ostacoli;

indossare un casco e altri indumenti protettivi durante l’utilizzo;

durante l’utilizzo, i bambini devono essere supervisionati da un adulto;

prima dell’utilizzo, spiegare il funzionamento ai bambini per evitare cadute o lesioni alle altre persone.

I bagarini l’hanno già messa su eBay a prezzi folli

Come scritto, è stata sufficiente una rapida verifica per trovare un bagarino che l’ha già messa su eBay a un prezzo folle: oltre 1.250 euro con spedizione dagli Stati Uniti.