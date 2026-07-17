Tesla vende una bici per bambini ed è subito sold out

Tesla ha appena lanciato un nuovo mezzo di trasporto, ma non è il nuovo SUV compatto ed economico di cui si è parlato negli ultimi mesi. Niente di simile, ma una bicicletta senza pedali per bambini. È in vendita al prezzo di 225 dollari, si chiama Balance Bike for Kids e le spedizioni prenderanno il via entro fine agosto.
Tesla ha messo in vendita la Balance Bike for Kids
Appena andato online sullo shop ufficiale, l’articolo è già sold out. Non è difficile immaginare che ci siano già bagarini pronti a rivenderla a cifre più alte (ci torneremo in fondo all’articolo), qualcuno potrebbe ritenerlo un pezzo da collezione o addirittura di design.
Adatta a bambini dai 2 ai 5 anni, è costituita da un telaio leggero in magnesio, con sella regolabile e quello che l’automaker definisce, appunto, un
design futuristico. Sul lato c’è il logo di Tesla scritto per esteso, mentre davanti la T, proprio come sulle auto elettriche. Queste le altre caratteristiche rese note.
- Altezza regolabile su cinque livelli;
- lunghezza minima della gamba 35 centimetri;
- peso massimo consigliato 30 chilogrammi;
- peso massimo sopportato 35 chilogrammi.
Nella confezione sono inclusi gli attrezzi necessari per il montaggio. Dando un’occhiata al manuale in PDF allegato emerge una discrepanza: l’età consigliata si spinge fino a 6 anni (ma non è un grande problema), per bambini di altezza compresa tra 85 e 120 centimetri. Ecco le altre avvertenze.
- Questo prodotto contiene viti e piccoli utensili e potrebbe presentare potenziali spigoli e punte taglienti, deve essere assemblato e messo a punto da un adulto;
- utilizzarlo su strade pianeggianti, ampie, non scivolose e senza ostacoli;
- indossare un casco e altri indumenti protettivi durante l’utilizzo;
- durante l’utilizzo, i bambini devono essere supervisionati da un adulto;
- prima dell’utilizzo, spiegare il funzionamento ai bambini per evitare cadute o lesioni alle altre persone.
I bagarini l’hanno già messa su eBay a prezzi folli
Come scritto, è stata sufficiente una rapida verifica per trovare un bagarino che l’ha già messa su eBay a un prezzo folle: oltre 1.250 euro con spedizione dagli Stati Uniti.