Ban per X e Signal in Venezuela e Russia

L’accesso a Signal è stato bloccato in Venezuela perché viene utilizzato per organizzare le proteste contro l’elezione di Nicolás Maduro. Ban anche in Russia per la violazione della legge contro estremismo e terrorismo. Il blocco dell’accesso a X è stato invece deciso in seguito ai post pubblicati da Elon Musk contro il Presidente venezuelano.

Signal può aggirare la censura

Nicolás Maduro è stato proclamato Presidente del Venezuela il 28 luglio 2024, ma i risultati del Consiglio Nazionale Elettorale sono stati contestati dal candidato dell’opposizione Edmundo González (riconosciuto vincitore dagli Stati Uniti). Il conteggio dei voti non è stato ancora reso pubblico (González avrebbe ricevuto oltre il doppio dei voti). Sono quindi scoppiati disordini con morti e arresti.

Come spesso accade in questi casi, i cittadini usano servizi protetti dalla crittografia end-to-end per evitare la censura, ma il governo è riuscito a bloccare l’accesso a Signal.

⚠️ Confirmed: Metrics show the Signal messaging app website has become unreachable on multiple internet providers in #Venezuela, corroborating user reports of a disruption; the app remains functional with the "censorship circumvention" setting enabled #8Ago pic.twitter.com/n7HFiaUFQc — NetBlocks (@netblocks) August 8, 2024

Ban per Signal anche in Russia. Secondo il Roskomnadzor, il servizio viene utilizzato da estremisti e terroristi.

⚠️ Confirmed: Metrics show #Russia has restricted Signal messaging app backends on most internet providers; regulator Roskomnadzor states that the ban has been imposed to prevent Signal's use for "extremist" purposes; the app remains usable with "censorship circumvention" enabled pic.twitter.com/9vElNBgXgr — NetBlocks (@netblocks) August 9, 2024

Signal ha confermato il blocco in entrambi i paesi. La Presidente Meredith Whittaker ha suggerito di attivare la funzionalità che aggira la censura nelle impostazioni avanzate della privacy. Gli utenti Android e iOS possono anche impostare un proxy TLS, ma è una soluzione riservata ai più esperti.

Maduro contro Musk

L’accesso a X in Venezuela è stato invece bloccato per 10 giorni. Musk ha pubblicato diversi post contro Maduro. Quest’ultimo afferma che il proprietario del social network incita l’odio.

Qualcuno ipotizza invece che Maduro usi i post di Musk come pretesto per soffocare le discussioni sui risultati elettorali e impedire l’uso della piattaforma all’opposizione. Il Presidente ha inoltre consigliato ai supporter di usare Telegram e WeChat, invece di WhatsApp.