Con Banca Mediolanum il tuo conto corrente smart ha più vantaggi

Banca Mediolanum sta mettendo a disposizione di tutti la possibilità di aprire un conto corrente smart ricco di vantaggi. Grazie alle funzionalità incluse con SelfyConto hai un servizio in grado di gestire le tue finanze in modo intelligente e pratico oltre che conveniente e vantaggioso. Richiedi subito SelfyConto!

Questo servizio ti apre a un mondo facile e immediato per pagare, investire e gestire denaro in modo pratico, senza fatica. Il tempo che risparmi grazie a questo conto lo sfrutti per le tue passioni e il tuo relax. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata agli incredibili vantaggi inclusi con la sua apertura. Infatti, SelfyConto assicura:

Canone Zero di tenuta conto fino a 30 anni di età ;

di tenuta conto ; Canone Zero di tenuta conto per tutti il primo anno ;

di tenuta conto ; Bonifici Gratuiti , istantanei e ordinari, per tutti il primo anno;

, istantanei e ordinari, per tutti il primo anno; Canone Zero per la Carta di Debito fisica il primo anno.

Questo conto corrente smart lo apri online in pochissimi minuti e se hai SPID l’apertura è ancora più veloce e immediata. Ricordati che canone di tenuta conto e bonifici sono azzerabili per sempre se accrediti lo stipendio oppure se spendi almeno 500 euro al mese. Niente male vero?

Con SelfyConto hai un conto corrente smart chiaro e trasparente

Per gli Under 30 : Bonifici SEPA in € gratuiti; Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti; Prelievi ATM in area Euro gratuiti; Carta di Debito Fisica gratuita il primo anno, poi solo 10€ all’anno; Invia e ricevi denaro con PayPal, Bancomat Pay e Plicks.

Per gli over 30 : Bonifici SEPA in € gratuiti il primo anno, poi 1€ o azzerabili con stipendio o spesa di almeno 500€ al mese; Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti, poi 1€ o azzerabili con stipendio o spesa di almeno 500€ al mese; Prelievi ATM in area Euro gratuiti; Carta di Debito Fisica gratuita il primo anno, poi solo 10€ all’anno; SSD – Addebito utenze gratuito.

