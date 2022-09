Banca Sella: conto Start a 0€ per i primi 3 mesi

I conti online sono sempre più utili e diffusi ma, nonostante ciò, possono anche nascondere alcuni svantaggi.

Affidarsi al primo servizio che capita infatti, senza adeguate certezze, può essere pericoloso per i soldi conservati al suo interno. Non tutti gli istituti bancari infatti offrono adeguate garanzie e, il fiorire di tante start up e piattaforme relativamente giovani, può creare situazioni poco limpide.

Per fortuna, esistono soluzioni come quella proposta da Banca Sella, un istituto noto nel settore e che offre solide fondamenta ai propri correntisti.

Stiamo parlando di un conto online che permette di usufruire di tutti i vantaggi dei canali digitali ma senza rinunciare alle classiche succursali, unendo i vantaggi di entrambi i modi di concepire una banca.

Con le sue succursali (ben 300) sparse per tutta Italia, Banca Sella rappresenta dunque una soluzione ideale e sicura a chi vuole conservare il proprio denaro su un conto capace di fornire adeguate certezze.

Tutte le comodità dell’online banking con tutte le certezze di una banca tradizionale

I conti online di Banca Sella possono vantare un’app avanzata, in grado di avere il totale controllo non solo sul denaro, ma anche sulla carta abbinata al conto e sui relativi pagamenti.

Il software permette di aggregare anche più conti correnti di altre banche: una considerevole comodità che permette di gestire il proprio patrimonio con pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone.

A rendere ancora più interessante quanto offerto, vi è una promozione da non lasciarsi scappare. Il conto Start infatti è disponibile totalmente gratis per i primi 3 mesi di utilizzo. Dopo questo periodo, il costo dello stesso è pari a 1,5 euro al mese.

Questa soluzione permette di avere a disposizione:

conto con IBAN Italiano ;

; operatività 24/7 tramite app Sell ;

; prelievi da ATM Sella gratuiti e illimitati ;

; 4 prelievi gratuiti al mese da ATM altra banca in area Euro ;

; bonifici online illimitati e gratuiti verso tutti in Italia e Paesi SEE ;

; carta di debito con canone primo anno e successivi gratuiti (se richiesta in fase di apertura del conto);

(se richiesta in fase di apertura del conto); pagamenti contactless e da smartphone con Apple Pay e Google Pay ;

e da smartphone con e ; salvadanaio digitale.

Di fatto, tutto ciò che serve per poter gestire al meglio conto, carta e pagamenti.

