Banca Sella: il conto corrente che apri con lo SPID

Con lo SPID è possibile fare moltissime cose. Anche aprire un conto corrente. Parliamo di Conto Sella, il conto online di Banca Sella premiato nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online. Una ottima soluzione di home banking, dunque, che offre conto corrente con IBAN italiano, carta di debito, carta di credito e tutti i servizi di un istituto bancario direttamente tramite l’applicazione ufficiale.

Conto Sella: richiedilo tramite SPID

Banca Sella mette a disposizione due profili: Start a 1,50 euro al mese e Premium a 5 euro al mese. Puoi ottenere tre mesi di canone gratuito oppure un piccolo sconto attraverso questo link. I due conti offrono generalmente gli stessi servizi, ma sottoscrivendo un profilo Premium l’utente potrà ricevere dei servizi aggiuntivi.

Entrambi i conti offrono IBAN italiano, bonifici online illimitati e gratuiti verso Italia e Paesi SEE, carta di debito con canone solo il primo anno e successivi gratuiti (se richiesta in fase di apertura), pagamenti contactless con Apple Pay e Google Pay, salvadanaio digitale e aggregazione conti.

Il Conto Premium aggiunge 2 bonifici istantanei inclusi al mese, carta di credito con canone il primo anno (e successivi gratuiti), protezione dai rischi informatici e contenuti di educazione finanziaria. Per quanto riguarda i prelievi, da ATM Sella sono sempre illimitati e gratuiti. Da altri ATM (in area Euro), quelli gratuiti sono 4 per clienti Start e 6 per clienti Premium.

Attraverso l’app gratuita di Banca Sella puoi, inoltre, gestire qualsiasi cosa: dal conto alle carte fino ai pagamenti. Rimani aggiornato in tempo reale sulle tue finanze, aggiungi conti di altre banche e accedi a tutti i servizi del tuo conto corrente direttamente online: è questo il vantaggio dell’home banking. Richiedere Conto Sella è semplicissimo: basta collegarsi a questo link e seguire le istruzioni a schermo. Puoi anche utilizzare il tuo SPID per aprire il conto in tutta semplicità.

